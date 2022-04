Kiel

Der Underdog verschanzt sich, der Favorit spielt sich einen Wolf – und wird am Ende vom Geißlein mit einem einzigen Konter gefressen. Ein alternatives Märchen, in den zurückliegenden Tagen sowohl vom FC Villarreal gegen die Bayern in der Champions League als auch von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel gegen den Hamburger SV meisterhaft erzählt. Die Mauer-Taktik der Störche: nicht schön, aber ganz schön erfolgreich.

Das 1:0 hat den Mythos zementiert, in dieser Liga unbesiegbar gegen den HSV zu sein. Und es hat Holstein Kiel in eine hervorragende Position im Kampf um den Klassenerhalt katapultiert. Geht die KSV am Sonnabend bei Dynamo Dresden diesen entscheidenden Schritt? Wird sie dabei wieder zu ihrem Spiel, zu ihrer DNA zurückfinden? Und warum hat das Wort „Matchball“ trotzdem auf dem Index zu stehen?

