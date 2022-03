Kiel

Angesichts des Krieges in der Ukraine rückt der Fußball in Hintergrund. Dennoch haben wir uns entschieden, weiterhin launig über Holstein Kiel zu schnacken. Wer das nicht gut findet, darf an dieser Stelle gern umdrehen. Auch diese Haltung respektieren und akzeptieren wir. Wer ein bisschen Ablenkung von der schrecklichen Situation in Osteuropa braucht oder wer einfach nur Lust auf ein bisschen Fußball-Fachsimpelei hat, ist auch weiter herzlich zu „Holstein eins zu eins“ eingeladen. Wir finden: Mitleid, Solidarität, Unterstützung und Trauer mit und für die Ukraine sind auch möglich, wenn das Tagesgeschäft weiterläuft.

Und in dem befindet sich Holstein Kiel im Abwärtstrend. Zwei 0:2-Pleiten in Folge haben den Kieler Flow zerstört, der Blick muss wieder ein Stück weit nach unten gehen. Auch das Spielglück ist nach den Last-Minute-Siegen gegen Düsseldorf und Aue offenbar aufgebraucht – doch die aktuelle Misere der Störche lässt sich auch in Zahlen untermauern. Vor allem in Sachen Standards. Und da brennt nicht nur bei Ecken und Freistößen der KSV-Baum, sondern auch bei Bällen von der Seitenlinie...

Am Freitag gegen den SC Paderborn nimmt Holstein den nächsten Anlauf auf den ersten von drei Siegen, die es noch bis zur magischen 40-Punkte-Marke braucht. Der Gegner kommt mit einer noch längeren Durststrecke an die Förde: Seit vier Spielen hat der SCP nicht mehr gewonnen – das hat auch mit einem Winter-Abgang zu tun. Auswärts aber sind die Ostwestfalen eine Macht. Mal wieder ein Spiel, in dem alles passieren kann?

Über diese und andere Themen sprechen KN-Reporter Niklas Schomburg und Holstein-Experte Andreas „Opa“ Geidel in der neuen Folge von „Holstein eins zu eins“, dem Podcast-Format der Kieler Nachrichten, das auf KN-online und auf allen gängigen Streaming-Portalen erscheint.