Folge 41 von „Holstein eins zu eins“: Die KN-Reporter Niklas Schomburg und Marco Nehmer sprechen im Podcast über das, was bei Holstein Kiel wichtig ist. Diesmal: Die Störche gehen mit dem ersten Sieg in die Länderspielpause. Ist die KSV jetzt in der Saison angekommen? Und was kann Benedikt Pichler?