Kiel

Gelingt Holstein Kiel nach der Länderspielpause ein wichtiger Sieg beim 1. FC Heidenheim? Kein leichtes Unterfangen, schließlich ist der FCH überaus heimstark, am liebsten im Herbst, bei Nebel und Kälte. Der 15. Oktober 2017 war ein goldener Herbsttag, als die KSV zuletzt auf der Ostalb gewann – das 5:3 der Störche war spektakulär und Ausdruck einer Kieler Leichtigkeit, die in dieser Saison zumeist fehlt. Lag es auch an einer Party am Vorabend? Insiderinformationen aus dem Mannschaftshotel in Heidenheim lassen so etwas durchaus vermuten...

Außerdem: Jugend forscht, und die Jugend drängt bei Holstein in Richtung Zweite Liga. Glaubt man dem „Opa“-Orakel könnte bereits am Sonntag einer der Kieler, die den Profis in einem internen Testspielchen eine 2:3-Niederlage beibrachten, im Störchekader stehen. Und hautnah erleben, wie der erste Eintrag in die vergangene Woche beschworene „Schnitzel-Statistik“ gemacht wird.

