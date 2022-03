Kiel

Alles zurück auf Anfang? Fußball-Zweitligist Holstein Kiel ist nach dem 2:3 bei Hansa Rostock wieder dort angekommen, wo Cheftrainer Marcel Rapp den Klub bei Amtsantritt vor seinem ersten Spiel beim FC Ingolstadt übernommen hatte: im Tabellenkeller. Wie fest säße der KSV-Coach bei einer fünften Niederlage am Sonntag noch im Sattel?

Und wo es sportlich schon nicht läuft, setzt das Coronavirus unter dieser Woche auch noch zur Blutgrätsche an: Fünf positive Fälle bestätigte Holstein am Dienstag. Wer betroffen ist? Unklar. Klar ist aber: Die Störche werden am Sonntag gegen den FCI erneut die Rotationsmaschine anschmeißen müssen – in einer Partie, die das Zeug zum vorgezogenen Endspiel hat.

Über diese und andere Themen sprechen KN-Reporter Clemens Behr und Holstein-Experte Andreas „Opa“ Geidel in der neuen Folge von „Holstein eins zu eins“, dem Podcast-Format der Kieler Nachrichten, das auf KN-online und auf allen gängigen Streaming-Portalen erscheint.