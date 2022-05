Kiel

Besser kann man den Klassenerhalt nicht perfekt machen: 3:2 beim Tabellenführer Werder Bremen, Ex-Coach Ole Werner geärgert, Nichtabstiegs-Party vor 42 100 Fans im Weserstadion – Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat Tage voller Euphorie hinter sich. Dank eines Trainers mit gutem Matchplan. Dank einer Mannschaft, die den Ausfällen trotzt. Dank des „Eigentoreros“ Otschi Wriedt, bei dem es seit seiner Länderspielreise läuft.

Mit nun 42 Punkten hat die KSV ihr Saisonziel erreicht. Aber es gibt auch in den ausstehenden beiden Spielen noch etwas zu gewinnen. Einen einstelligen Tabellenplatz in der Endabrechnung zum Beispiel – oder auch den Titel des „Fünfjahresmeisters“. Greifen die Störche schon am Sonntag gegen den 1. FC Nürnberg (13.30 Uhr) zu?

Über diese und andere Themen sprechen die Holstein-Reporter Marco Nehmer und Andreas Geidel in der neuen Folge von „Holstein eins zu eins“, dem Podcast-Format der Kieler Nachrichten, das auf KN-online und auf allen gängigen Streaming-Portalen erscheint.