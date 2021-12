Kiel

Hand aufs Herz: Hätten Sie mit solch einer Leistung gerechnet? Holstein Kiel hat Tabellenführer St. Pauli am Freitagabend nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen.

Und in einer Partie eine ganze Reihe Geschichten geschrieben: Die der vier Schleswig-Holsteiner in der Startelf. Die von Routinier Lewis Holtby, bei dem sich Holstein-Experte „Opa“ Geidel offiziell entschuldigt. Die von Kieler Leidenschaft am leuchtenden Beispiel des Mentalitätsmonsters Fabian Reese. Die von Hoffnung für die Rückrunde. Und auch die von der ewigen Zweitligatabelle. Was Eintracht Trier damit zu tun hat? Hören Sie selbst!

Jetzt die neue Podcast-Folge anhören:

Über diese Themen und mehr sprechen KN-Reporter Niklas Schomburg und Holstein-Experte Andreas „Opa“ Geidel in der neuen Folge von „Holstein eins zu eins“, dem Podcast-Format der Kieler Nachrichten, das auf KN-online und auf allen gängigen Streaming-Portalen erscheint.