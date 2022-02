Kiel

Am Sonntag steigt im Holstein-Stadion das erste KSV-Heimspiel des Jahres 2022 – Fans aber werden dann nicht dabei sein. Anders als in Bremen (10.000 Zuschauer zugelassen), Dresden (8000) oder Hamburg (2000). Von Solidarität darf an dieser Stelle wirklich nicht mehr gesprochen werden. Und wer steigt durch diesen Fußball-Fan-Föderalismus überhaupt noch durch?

Offenbar nicht mal mehr die Entscheider: Am Mittwoch entschieden die Bundesländer in einer Konferenz der Staatskanzleien einheitliche Regelungen, die nun in die Landesverordnungen übernommen werden können. Gut möglich, dass das für die Kieler Geisterpartie gegen strauchelnde Fortunen zu spät kommt.

Dabei ist die Partie doch so wichtig: Mit einem Sieg gegen Düsseldorf und am Freitag in einer Woche gegen Aue könnte sich die KSV aller Abstiegssorgen entledigen – sagt der Holstein-Experte und prognostiziert sogar einen Platz im mehr als gesicherten Mittelfeld. Im Kieler Sinne stimmt das geflügelte englische Wort: The trend is your friend. Heißt: Konserviert Holstein den Flow der vergangenen Wochen, wird es weiter bergauf gehen.

