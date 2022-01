Kiel

Fast eine ganze Elf fehlte den Störchen in Gelsenkirchen, am Tag vor dem Jahresauftakt in der Zweiten Fußball-Bundesliga bei Schalke 04 verabschiedete sich dann auch noch Fiete Arp in die Corona-Isolation. Und was machte Holstein Kiel? Arbeitete sich ins Spiel, ging durch eine – unserer Meinung nach ganz bestimmt so gewolltes – Traumtor von Alexander Mühling in Führung, holte am Ende ein vor allem in der zweiten Hälfte überzeugendes 1:1. Stark.

Vor der Auswärtsaufgabe beim unangenehm zu bespielenden SSV Jahn Regensburg (So., 13.30 Uhr, Liveticker auf KN-online) kehren nun einige der auf Schalke noch ausgefallenen Profis zurück, spielerisch stimmt es unter Marcel Rapp seit Wochen sowieso. Der Schritt ins gesicherte Mittelfeld scheint greifbar. Geht die KSV ihn schon an der Donau? Und was heißt die derzeitige Lage für die Wintertransferpolitik?

