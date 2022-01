Kiel

Die Störche lassen die Abstiegszone im Rückspiegel verschwinden, heften sich mit einem 2:1 in Regensburg an die gesicherten Mittelfeldplätze der Zweiten Fußball-Bundesliga. Der 100. Sieg im Unterhaus für die KSV ist zugleich Marcel Rapps erster auf fremdem Platz. Dank Glück, Klasse, taktischer Auffassungsgabe und einer weiterhin starken zweiten Reihe darf sich Holstein Kiel auf ruhige Wochen freuen.

Abseits des Platzes gibt es aber Ärger, Unverständnis, ja Wut in Kiel und anderswo: Die Bund-Länder-Runde am Montag hatte den Flickenteppich in Sachen Teilzulassung von Fans nicht aufknüpfen können, war das Thema gar nicht erst angegangen.

So bleibt es mindestens bis zum 9. Februar dabei: In einigen Bundesländern gibt es Geisterspiele, in anderen wie Bayern dürfen künftig wieder bis zu 10.000 Fans dabei sein. BVB-Boss Watzke will klagen. KSV-Präsident Schneekloth stärkt ihm den Rücken. Zu Recht? Oder versteigt sich der Profifußball hierbei nicht einmal mehr?

