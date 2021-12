Kiel

Die Kieler Achterbahnfahrt nimmt kein Ende. Nach dem grandiosen Auftritt gegen Bremen folgte einmal mehr ein Einbruch, beim 1:2 in Nürnberg präsentierten sich die Störche phasenweise kopf-, leidenschafts- und beinahe hoffnungslos. Und jagten schon wieder – zum elften Mal im 16. Spiel – einem 0:1-Rückstand hinterher. Wie kann das sein? Und was hilft dagegen? Ein Wecker in der Kabine? Oder die Gina-Lückenkemper-Gedächtnis-Batterie?

Das Gesetz der Serie gibt nach 2:1 (gegen Dresden), 1:2 (in Heidenheim), 2:1 (gegen Bremen) und 1:2 (in Nürnberg) für das kommende Spiel gegen Sandhausen eigentlich nur ein mögliches Ergebnis vor – doch zwischen der KSV und dem 2:1-Heimsieg steht immer noch der SV Sandhausen, unangenehm, leidenschaftlich, gestählt im Abstiegskampf. Und mit einem Ex-Kieler in den eigenen Reihen.

Am Sonnabend dürfte es auf dem Flügel zum Duell zweier Profis kommen, die in der Holstein-Jugend ausgebildet worden sind: KSV-Stürmer Fin Bartels gegen SVS-Linksverteidiger Arne Sicker.

