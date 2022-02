Folge 61 von „Holstein eins zu eins“: Die KN-Reporter Niklas Schomburg und Marco Nehmer sprechen über das, was bei Holstein Kiel wichtig ist. Diesmal: Was für ein Grottenkick – und was für ein Tor. Jonas Sterner schießt die KSV zum 1:0 gegen Düsseldorf. Jetzt geht’s nach Aue – mit der beflügelnden Kraft des Störche-Nachwuchses.