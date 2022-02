Kiel

Knapp 8000 Fans sahen am vergangenen Sonnabend das Heimspiel von Holstein Kiel gegen den Karlsruher SC, das mit 0:2 in die Büx ging. Da können wir doch locker mithalten! „Holstein eins zu eins“ hat mittlerweile 10.000 Abonnenten! Oder Follower. Oder nennen wir Euch doch einfach Fans. Wir Sabbelköppe haben 10.000 Fans! Irre – schön, dass Ihr alle da seid! Zur Belohnung verlosen wir 1 x 2 VIP-Karten für das nächste Heimspiel der Störche am Freitag, 4. März, gegen den SC Paderborn. Hier geht’s zum Gewinnspiel!

Vielleicht sind gegen den SCP dann ja wieder erfolgreichere Störche als gegen den KSC zu sehen. Zuvor aber steht das Spiel bei Hannover 96 auf dem Programm. Und das könnte zur echten Nagelprobe werden – umso mehr, da der KSV der Ausfall von Fin Bartels droht. Und schon schießen die Spekulationen ins Kraut (weil wir sie schießen): Stürmt „Otschi“ Wriedt am Freitag neben Benedikt Pichler? Gelingt Joshua Mees der Sprung von außerhalb des Spieltagskaders in die Startelf? Skrzybski? Fiete Arp? Wer denn nun?! Und was hat Stefan Thesker, was Simon Lorenz nicht hat?

Über diese und andere Themen sprechen KN-Reporter Niklas Schomburg und Holstein-Experte Andreas „Opa“ Geidel in der neuen Folge von „Holstein eins zu eins“, dem Podcast-Format der Kieler Nachrichten, das auf KN-online und auf allen gängigen Streaming-Portalen erscheint.