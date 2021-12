Folge 55 von „Holstein eins zu eins“: KN-Reporter Clemens Behr und Holstein-Experte Andreas „Opa“ Geidel sprechen über das, was bei Holstein Kiel wichtig ist. Diesmal: zwei Gegentreffer von Sandhausen – was soll das nun gegen St. Pauli werden? Und: wo muss Holstein in der Winterpause nachrüsten?