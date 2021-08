Kiel

Nein, ein spielerisches Feuerwerk war das über 120 Minuten nicht, was Holstein Kiel bei der Erstrundenpartie im DFB-Pokal abgeliefert hat. Das Wichtigste aber: Die Störche sind weiter dabei. Das 4:2 nach Verlängerung beim Landesrivalen und Regionalligisten SC Weiche Flensburg 08 offenbarte jedoch recht schonungslos, woran es der KSV aktuell fehlt.

In Liga zwei fehlt es in allererster Linie an Punkten. Mit null Zählern und 0:6 Toren „ziert“ Holstein das Tabellenende. Und jetzt kommt mit Jahn Regensburg ein mehr als unangenehmer Gegner ins Holstein-Stadion: Der Jahn ist seit dem gemeinsamen Aufstieg in die Zweite Liga 2017 für die KSV immer eine harte Nuss gewesen, besticht nicht nur mit Zweikampfhärte, Leidenschaft und kompakter Verteidigung. Die Oberpfälzer reisen zudem mit dem Selbstbewusstsein eines perfekten Saisonstarts an die Förde: Zwei Spiele, zwei Siege – mit sechs Punkten und 5:0 Toren steht Regensburg oben, ist quasi der Gegenentwurf zu Holstein...

Worauf kommt es gegen den Jahn an? Welche Rolle spielen die 4100 Zuschauer, die live im Stadion dabei sein dürfen? Und was blüht den Störchen im Falle einer weiteren Niederlage?

Über diese Themen sprechen Holstein-Reporter Niklas Schomburg und Holstein-Experte Andreas „Opa“ Geidel in der neuen Ausgabe von „Holstein eins zu eins“, dem Podcast-Format der Kieler Nachrichten, das während der Saison wöchentlich auf KN-online und auf allen gängigen Streaming-Portalen erscheint.