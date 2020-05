Holstein Kiel darf bald wieder spielen

Kiel

Angela Merkel verkündete die erlösende Nachricht für den deutschen Profifußball fast beiläufig. Man habe beim Gipfel mit den Ministerpräsidenten auch über Erste und Zweite Bundesliga gesprochen, „die den Spielbetrieb ab der zweiten Maihälfte wieder führen" dürften, sagte die Bundeskanzlerin am Mittwoch nach der viereinhalbstündigen Video-Schalte.

Genauer Termin für Neustart im Fußball zunächst noch offen

Damit dürfte der Ball schon am Wochenende vom 15. bis 17. Mai wieder rollen – neun Wochen nach der Aussetzung der Saison wegen der Corona-Krise. „Wir wissen auch, dass das sehr kontrovers ist. Ich halte diesen Kompromiss für mehr als vertretbar“, sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Die Entscheidung für Geisterspiele sorgte in der Milliarden-Branche für große Erleichterung.

„Ich freue mich in erster Linie für den Profifußball und alle Menschen, die direkt oder indirekt in dieser Branche arbeiten“, sagte Steffen Schneekloth, Präsident von Zweitligist Holstein Kiel und Vizepräsident der Deutschen Fußball Liga ( DFL). „Ein Abbruch der Saison hätte für den Profifußball in Deutschland existenzielle Folgen gehabt. Mit dieser Entscheidung bietet sich uns nun die Chance, dieses Szenario noch abwenden zu können.“ Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge sprach bei „Sky“ von einem „Glückstag für den Fußball“.

Lesen Sie auch:Alle Corona-Tests bei Holstein negativ

Die DFL kann nun bestimmen, wann es exakt losgeht. Dies soll auf der Mitgliederversammlung am Donnerstag mit den 36 Klubs ebenso diskutiert werden wie der genaue Spielplan für die ausstehenden 163 Spiele in beiden Ligen.

Wird die Saison chronologisch mit dem 26. Spieltag fortgesetzt, stünde zu Beginn unter anderem das Derby Borussia Dortmund gegen Schalke 04 auf dem Programm, für die KSV Holstein das Auswärtsspiel bei Jahn Regensburg, zu dem die Störche vor der kurzfristigen Absage bereits angereist waren.

„Die KSV Holstein ist bereit“, sagte Schneekloth und blickte weiter voraus: „Wir werden die anstehenden Heimspiele mit äußerster Sorgfalt und in Anlehnung an das von der Task Force der DFL ausgeklügelt entwickelte Hygienekonzept durchführen.“ Zweitliga-Fußball ohne Zuschauer „werden wir in Schleswig-Holstein sicherstellen“, bekräftigte Ministerpräsident Daniel Günther.

Insgesamt zehn positive Corona-Tests im Profifußball

Fällt auch die zweite Corona-Testreihe bei der KSV komplett negativ aus, können die Störche nach Genehmigung durch das Gesundheitsamt ins Mannschaftstraining zurückkehren. Die Ergebnisse der Dienstag durchgeführten Tests hat Holstein entsprechend der DFL-Richtlinie nicht veröffentlicht. Bei 1724 Proben in Erster und Zweiter Liga hatte es zehn Corona-Fälle gegeben. Anschließend hatte die DFL verfügt, dass dem Neustart eine Quarantäne bei allen Vereinen, etwa in Form eines Trainingslagers, vorangehen muss.

„Wenn wir wissen, dass die Spieler und die mannschaftszugehörigen Personen infektionsfrei sind, liegt es an uns selbst, die Regeln – wie im Übrigen auch alle anderen Bürger in ihrem Umfeld und bei ihrer Berufsausübung – strikt einzuhalten“, sagte Schneekloth. „Mit den fortlaufenden Testungen, zwei Mal wöchentlich, haben wir einen ständigen Überblick über das jeweilige Infektionsgeschehen und können jederzeit reagieren.“

Eine solche Vorbildrolle erwartet die Politik vom Profifußball. Nach dem Skandal-Video des Hertha-Stürmers Salomon Kalou schrieb Söder der Branche nachdrücklich ins Stammbuch, sich keine weiteren Verfehlungen zu leisten: „Es haben sich nicht nur normale Menschen an Hygienemaßnahmen zu halten, sondern auch diejenigen, die sehr, sehr viel verdienen und ein Privileg haben.“ Anderenfalls müsse es Konsequenzen geben.

Kalou hatte am Montag Szenen aus der Umkleidekabine live verbreitet, auf denen unter anderem zu sehen war, wie er vielen Teamkollegen die Hand gab.

Schneekloth : "Sonderweg kann ich nicht erkennen"

Dennoch sieht die Politik keine grundsätzlichen Vorbehalte gegen einen Neustart und rückte auch von der zunächst geplanten zweiwöchigen Quarantäne für die Vereine ab. „Dass dort regelmäßig getestet wird, ist natürlich eine andere Situation, als wenn jemand nur einmal am Anfang und am Ende einer Quarantäne getestet wird. Das ist der Hintergrund“, begründete Bundeskanzlerin Merkel das Zugeständnis.

Gerade an den vielen Tests aber hatte sich eine Debatte über die Sonderbehandlung entzündet. „Den viel beschriebenen Sonderweg des Profifußballs kann ich aufgrund der aktuellen Entwicklung nicht erkennen. Es werden zeitnah sämtliche Wirtschaftszweige geöffnet“, erklärte KSV-Präsident Schneekloth. „Und sogar der Amateursport darf sein Mannschaftstraining wieder aufnehmen. Anders als der Profifußball, der seit sechs Wochen an einem ausgefeilten Hygienekonzept arbeitet, genügt dabei die Einhaltung der Abstandsregel von 1,5 Metern.“ Schneekloth ist überzeugt: „Nur wenige andere Branchen werden ihren Wirtschaftsbetrieb so gut organisiert aufnehmen wie der Fußball.“

Von Niklas Schomburg, Patrick Reichardt und Jörg Blank

