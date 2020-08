Hennef/Kiel

Das teilte Holstein Kiel am Sonnabend mit. Ursprünglich hätte Werner, der die Störche als A-Lizenz-Inhaber übernommen hatte und die höchste Trainerausbildung im europäischen Fußball ( UEFA Pro License) als Voraussetzung für eine weitere Zukunft in der Bundesliga braucht, bereits Ende März das Zertifikat in den Händen halten sollen.

"Ich freue mich sehr über den erfolgreichen Abschluss dieser 14 Monate und kann mich für die Unterstützung des Vereins, meines Trainerteams und der Mannschaft während dieser intensiven Zeit nur herzlich bedanken", sagte der 32-jährige Werner.

