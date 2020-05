Holstein zieht am Sonnabend ins Hotel

Kiel

Teammanager Jan Uphues bestätigte am Donnerstagnachmittag auf der virtuellen Pressekonferenz mit Trainer Ole Werner, dass sich der KSV-Tross bis zum Freitag kommender Woche in ein noch auszuwählendes Hotel in der Region zurückziehen werde. Von dort aus führt der Weg für eine Woche einzig und allein zum Trainingsgelände in Projensdorf.

Dort dürfen die Störche seit Mittwoch nach den negativen Ergebnissen der zweiten Corona-Testreihe und mit Genehmigung der Behörden wieder mit dem gesamten Team trainieren. "Auf dem Platz ist es ein Fußballtraining wie vor der Corona-Zeit", sagte Werner. Also: Vollkontakt, intensive Zweikämpfe.

Anzeige

Erst nach Regensburg , dann kommt Stuttgart

Neben dem Platz gelten indes vorerst die strikten Abstandsregeln sowie die weiteren Bestimmungen des DFL-Hygienekonzepts, das die Grundlage für die Fortsetzung des Spielbetriebs in der Bundesliga bildet. Die Politik hatte am Mittwoch grünes Licht gegeben, die Liga sich dann am Donnerstag auf den 16. Mai als Starttermin verständigt.

Weitere KN+ Artikel

Holstein Kiel wird direkt am Sonnabend, den 16. Mai bei Jahn Regensburg die Partie des im März kurzfristig abgesagten 26. Spieltags nachholen (13 Uhr). Am Wochenende darauf gastiert der VfB Stuttgart zum Geisterspiel im Holstein-Stadion.

Mehr zu Holstein Kiel lesen Sie hier.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Diese Künstler standen schon auf der KN-Bühne - zu den Videos: