Rapps Geburtstagswunsch: Keine neuen Ausfälle bei Holstein Kiel

Das zweite Spiel in Folge ohne Gegentor überstanden, mit dem 0:0 bei Dynamo Dresden den Neun-Punkte-Vorsprung auf den Tabellen-16. aus Sachsen gewahrt: Für Marcel Rapp war die (Fußball)-Welt am Tag seines 43. Geburtstages in bester Ordnung. „Es ist noch nicht alles zu Ende, aber wir sind auf einem guten Weg“, freute sich der Cheftrainer des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel am Sonnabend mit Blick auf die Distanz zum Relegationsplatz und den damit nunmehr fast sicher eingetüteten Klassenerhalt vier Spieltage vor dem Saisonende.

Der mehr als verdiente Punktgewinn hatte zwar die formidable Erfolgsserie der Störche gegen Dynamo beendet (sieben Siege in sieben Duellen im Bundesliga-Unterhaus), doch dem angesichts der guten Torchancen seiner defensiv erneut überzeugenden Mannschaft durchaus möglichen Dreier trauerte Rapp nur bedingt hinterher. „Ich bin absolut zufrieden mit dem Auftritt“, bilanzierte der Coach das Geschehen – und dies nicht zuletzt wegen der personellen Situation bei den Störchen.

Anhaltendes Personalpech bei den Störchen: In Dresden fehlten zwölf Akteure

Kurzfristig hatten mit Torwart Thomas Dähne (Verdacht auf Covid-19-Infektion) sowie den Abwehrspielern Marco Komenda (Wadenprobleme) und Stefan Thesker (Infekt) drei potenzielle Stammkräfte passen müssen. Die Ausfallliste hatte sich damit an diesem Ostersonnabend auf insgesamt zwölf Akteure verlängert. Darunter so prominente Eckpfeiler wie Hauke Wahl (Pfeiffersches Drüsenfieber) und Fin Bartels (Schlüsselbeinbruch). „Auf unserer Bank saßen mit Nico Carrera, Lucas Wolf und Dominique Ndure gleich drei U 23-Spieler“, so Rapp.

Und so wunderte es ob des anhaltenden Verletzungs- und Krankheitspechs im Lager der Störche wenig, dass Rapp einen nachträglichen Geburtstagswunsch formulierte: „Mal schauen, wer in der kommenden Woche zurückkommt. Vor allem aber hoffe ich, dass nicht weitere Spieler ausfallen.“

Dass im Rudolf-Harbig-Stadion die 40-Punkte-Marke knapp verpasst worden war, änderte nichts an Rapps positiver Grundstimmung. „Wir haben jetzt nach 30 Spieltagen 38 Zähler. Wenn das nach der Hinrunde jemand gesagt hätte, das hätte in Kiel jeder unterschrieben“, rechnete der Fußballlehrer vor. Zur Erinnerung: Nach dem 2:2 gegen Sandhausen zum Abschluss der ersten Saisonhälfte lagen lediglich 18 Punkte auf dem Konto der Störche.

Mit einem freien Osterwochenende und einer Kiste Bier hatte Rapp seine Profis und auch sich selbst nach der keineswegs brillanten, aber fast durchgängig professionell konzentrierten Leistung von Dresden beschenkt. „Wir steigen erst am Dienstag in die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen Heidenheim ein“, so der Coach.

Rapps Fahrplan für die Feiertage am Sonntag und Montag steht derweil ganz im Zeichen der Familie: „Jetzt haben meine Frau und meine beiden fünf und sieben Jahre alten Töchter den Vorrang.“ Auch für ihn gelte es, einmal komplett abzuschalten. Volle 48 Stunden ohne Fußball? Eine kleine Nische wollte sich der gebürtige Pforzheimer dann doch offen halten. „Da ist ausreichend Zeit für Analysen“, lachte Rapp mit Blick auf die Flüge in die Heimat und zurück an die Förde.