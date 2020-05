KSV startet am 16. Mai in Regensburg

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat nach dem Go aus der Politik auf ihrer Videokonferenz am Donnerstag die Details für das Bundesliga-Comeback festgezurrt: Es geht in der kommenden Woche mit dem 26. Spieltag weiter. Zweitligist Holstein Kiel wird am Sonnabend (16. Mai) bei Jahn Regensburg antreten.