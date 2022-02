Kiel

Mit einem überzeugenden 3:0-Heimsieg in der Fußball-Regionalliga Nord schickten die Jungstörche den ambitionierten FC Teutonia 05 Ottensen auf die Heimreise nach Hamburg und sicherten sich damit den Staffelsieg in der Gruppe Nord. Im ersten Durchgang erspielte sich die Elf von Sebastian Gunkel ein großes Chancenplus, scheiterten aber mehrmals an FC-Keeper Schauer.

Beide Teams wussten, um was es geht: Punkte für die Aufstiegsrunde. Und sie begegneten sich von Anfang an mit offenem Visier. Nach 120 Sekunden hatten die Gäste die Führung auf dem Fuß, doch KSV-Keeper Timon Weiner parierte einen Kopfball von Fabian Istefo prächtig. Keine Minute später tauchte Kiels Kapitän Tim Siedschlag vor FC-Keeper Bennet-Philipp Schauer auf, der den Schuss aus knapp acht Metern bravourös hielt. Jetzt waren die Hamburger wieder am Drücker: Varela-Monteiro spielte Sturmtank Mats Facklam (5.) frei, wieder war Weiner auf dem Posten und zeigte seine Klasse. Fortan nahmen die Jungstörche die Zügel in die Hand und spielten zielstrebiger.

Tim Siedschlag lässt Chancen ungenutzt

Allein KSV-Routinier Siedschlag (9., 10., 20., 22.) hatte mehrfach die Möglichkeit, sein Team in Front zu schießen, doch entweder stand Keeper Schauer im Weg, oder aber „Siedo“ vergab überhastet. In der 25. Spielminute erzwang der agile Phillip König sein Glück, doch auch er scheiterte mit einem sehenswerten Seitfallzieher an Schauer. Die Kieler hatten die Begegnung nun vollends im Griff.

Immer wieder rollte der Ball Richtung FC-Tor, doch es dauerte bis zur 40. Minute, ehe der KSV-Anhang jubeln durfte. Eine Flanke von Tim Siedschlag nickte der aufgerückte Nico Carrera unhaltbar über die Torlinie – 1:0-Führung, der Staffelsieg zum Greifen nahe. Wer nach Wiederanpfiff von Schiedsrichter Tim-Alexander Strampe mit einem Aufbäumen der ambitionierten Hamburger rechnete, wurde enttäuscht. Liga-Leihgabe Ahmet Arslan war es vorbehalten, die U 23 endgültig auf die Siegerstraße zu bringen.

Arslan erhöht per Kunstschuss

Der 27-Jährige fasste sich in der 49. Minute ein Herz und zirkelte das Leder aus 16 Metern in den linken Winkel – ein wahrer Kunstschuss des Offensivakteurs. Teutonia kam lediglich in der 55. Minute gefährlich vor das Kieler Gehäuse. Mats Facklam zog aus spitzem Winkel ab – Außennetz! Die Partie verflachte bei strömenden Dauerregen etwas. Die KSV brauchte nicht mehr zu investieren, die Hamburger konnten nicht. In der 72. Minute machten die Jungstörche den Sack endgültig zu.

Wieder trifft Arslan sehenswert

Frei nach dem Motto: Mach es nochmal, „Ahmo“, zog dieser wieder aus der Ferne ab, und wieder flog der Ball unhaltbar ins Dreieck. „Da zeigte sich, das ,Ahmo’ heute der Unterschiedspieler war“, freute sich KSV-Chefcoach Sebastian Gunkel. Die KSV-Akteure ließen bis zum Schlusspfiff nichts mehr zu. Im Gegenteil: Der eingewechselte Kasra Ghawilu umkurvte FC-Keeper Schauer elegant und zog ab – FC-Kapitän Tim Weißmann klärte auf der Linie. „Die Mannschaft hat heute ein sehr, sehr gutes Spiel abgeliefert. Teutonia ist eine starke Mannschaft, die sich im Winter noch verstärkt hat. Sie sind mit zwei Siegen aus der Winterpause gekommen, daher hatte ich ein enges Spiel erwartet“, konstatierte Sebastian Gunkel, der zahlreiche Torchancen seines Teams notiert hatte.

Holstein Kiel U23 – FC Teutonia Ottensen 3:0 (1:0) Holstein Kiel II: Weiner – Stöcker, Koulis, Frahm, Mai – Carrera (72. Ghawilu), Voß – Wolf (86. Witt), Arslan – Siedschlag (72. Wansiedler), König (83. Schmidt). Teutonia Ottensen: Schauer – Coffie, Kolgeci, Eden, Uphoff (72. Düzel) – Weißmann – Weidlich, Varela (46. Andrijanic), Przondziono (46. Fernandes) – Istefo (61. Parduhn), Facklam. Schiedsrichter: Tim-Alexander Strampe (MTV Handorf) – Tore: 1:0 Carrera (40.), 2:0, 3:0 Arslan (49., 72.) – Zuschauer: 164.

“Wir hatten heute mit Ahmet Arslan einen Spieler, der diese Torchancen verwertet hat. Das war heute der Unterschied“, gab Gunkel zu. Einen weiteren Spieler herausheben wollte der 46-jährige Übungsleiter nicht. „Dass das Spiel heute so ausgeht, ist ein Zeichen der geschlossenen Mannschaftsleistung. Wir freuen uns jetzt über den Staffelsieg, das haben die Jungs sich wirklich verdient“, so Gunkel.