Kiel

Das Ticket zur Meisterrunde in der Regionalliga Nord buchte Holstein Kiel II schon vor der Winterpause. Früher als je zuvor können sich die Verantwortlichen im Nachwuchsleistungszentrum in die langfristigen Planungen für die kommende Regionalligazeit stürzen. Hingegen lichtet sich erst nach dem Heimspiel am Sonntag (14 Uhr) gegen Teutonia 05 Ottensen der Nebel, mit wie vielen Punkten die Jungstörche in die Meisterrunde starten.

Nur die Punkte gegen die Top Fünf der Nordstaffel behalten in der Aufstiegsrunde ihre Gültigkeit. Und da fängt die Ungewissheit an. Bisher sind neben den Kielern lediglich der SC Weiche Flensburg 08 und die Ottenser qualifiziert. Für die KSV stehen somit zwei Punkte auf dem Konto. Einer aus den Duellen mit Weiche (2:3, 0:0) sowie ein weiterer Zähler aus dem Hinspiel bei Teutonia 05 (1:1). Doch wer neben den drei feststehenden Qualifikanten in die Aufstiegsrunde einzieht, ist vor dem letzten Vorrundenspieltag noch offen. Die besten Karten hält der VfB Lübeck in der Hand. Den Hansestädtern genügt am Freitagabend ein Unentschieden gegen den SV Drochtersen/Assel, um sich ebenfalls zu qualifizieren.

Hamburger SV II würde Holstein Kiel II sechs Punkte für die Meisterrunde bescheren

Aus den Spielen mit dem VfB (1:0, 0:2) würden drei Punkte auf das Kieler Meisterkonto wandern. Für Drochtersen/Assel ist die Ausgangslage verzwickter. Die Niedersachsen um die Ex-Kieler Liam Giwah, Tjorve Mohr und Felix Niebergall könnten sich das Ticket nur mit einem Sieg in Lübeck aus eigener Kraft sichern. Bei einem Unentschieden dürfte der Hamburger SV II am Sonntag nicht gegen Phönix Lübeck gewinnen. Verliert der HSV II gegen die Adlerträger, könnte D/A sogar mit einer Niederlage beim VfB noch der Sprung in die Aufstiegsrunde gelingen. Gewinnt der HSV hingegen, ist er fixer Teilnehmer im Kampf um den Aufstieg.

Kieler Zahlenspiele Holstein Kiel II startet in die Meisterrunde... ...mit mindestens neun Punkten, wenn sich der VfB Lübeck und der SV Drochtersen/Assel (3:0, 1:1) qualifizieren. ...mit mindestens elf Punkten, wenn sich der VfB Lübeck und der Hamburger SV II (3:1, 3:0) qualifizieren. ...mit mindestens zwölf Punkten, wenn sich der SV Drochtersen/Assel und der Hamburger SV II qualifizieren, mit mindestens 12 Punkten. Hinzu kommen noch die Punkte aus dem Duell mit Teutonia Ottensen am Sonntag, so dass Holstein II im Optimalfall mit 15 Punkten in die Meisterrunde starten könnte.

„Wir werden jetzt nicht zu Mathematikern, um zu berechnen, wie viele Punkte wir in welcher Konstellation mit in die Aufstiegsrunde nehmen“, sagt KSV-Coach Sebastian Gunkel, betont aber mit Blick auf den Sonntag: „Für uns ist das Spiel gegen Teutonia der vorgezogene Start in die Meisterrunde. Schließlich nehmen wir die Punkte mit.“

Die Teilnehmer der Südstaffel an der Meisterrunde, die ab dem 12. März gespielt wird, stehen bereits fest: Der VfB Oldenburg hat 17 Punkte auf dem Konto. Es folgen der SV Werder Bremen II (16), SV Atlas Delmenhorst (11), VfV Hildesheim (7) und Hannover 96 II (5.).