Kiel

Nach zwei Niederlagen in Folge ist Holstein Kiel II in der Fußball-Regionalliga Nord in die Erfolgsspur zurückgekehrt: Gegen Atlas Delmenhorst gewannen die Jungstörche vor 184 Zuschauern im Citti Fussball Park durch einen Treffer von Youngster Niklas Niehoff mit 1:0 und kletterten im Meisterrunden-Ranking wieder auf den dritten Platz.

„Wir haben uns ein klares Chancenplus erarbeitet, aber es hat sehr lange gedauert, bis wir uns letztlich belohnt haben“, sagte Sebastian Gunkel. Der KSV-Coach musste seine Startelf gegen die Niedersachsen erneut kräftig umbauen: Moritz Frahm (Wade), Eric Gueye (Oberschenkelzerrung) und Nico Mai (Wadenzerrung) fehlten. Dafür stand U 18-Nationalspieler Niklas Niehoff ebenso zur Verfügung wie Profileihgabe Nico Carrera.

Jungstörche verzweifeln an Atlas-Keeper Rico Sygo

Die Jungstörche begannen aggressiv, pressten hoch gegen die Atlas-Defensive um Ex-Storch Dominik Schmidt. Nach gutem Umschaltmoment über Lucas Wolf verzog Phillip König knapp (9.). Jan Wansiedler verfehlte das Delmenhorster Tor nach König-Kopfballablage nur um Millimeter (14.). Dann schlug die Stunde von Atlas-Keeper Rico Sygo. Erst reagierte der 26-jährige Schlussmann stark bei einem Aufsetzer von Manuel Schwenk (16.), dann löffelte er reaktionsschnell einen Schwenk-Kopfball von der Torlinie (23.).

Holsteins Phillip König (Mitte) kommt einen Schritt schneller an den Ball als Ex-Storch Dominik Schmidt (li.). Quelle: Jan-Phillip Wottge

Die Holstein-Führung lag in der Luft. Auch den Distanzschuss von Jannis Voß lenkte Sygo mit den Fingerspitzen um den Pfosten (25.). Die Kopfbälle von Stöcker (27.) und Carrera (29.) landeten neben dem Tor. Und die Gäste? Die ließen es kurz vor der Halbzeit krachen, als Tom Schmidt aus 20 Metern nur die Latte traf (42.). Die letzte Chance vor dem Seitenwechsel gehörte indes der Kieler U 23, als Phillip König nach Schwenk-Schnittstellenpass an Sygo scheiterte (45.+1).

Die Gäste stellten um, verdichteten nach der Halbzeit ihr Mittelfeld. Hektik kam auf. Die Zweikämpfe wurden intensiver geführt. Schiedsrichter Marius Schüwe zückte binnen drei Minuten drei Mal die Gelbe Karte. Erst langsam gewann die KSV wieder die Spielkontrolle zurück, doch die Souveränität vor dem Gästetor fehlte weiterhin. Voß (57.), Niehoff (59.) und Michel Stöcker (63.) vergaben beste Torchancen. Und dann durften die Kieler Fans endlich jubeln: Niklas Niehoff drückte einen Wolf-Querpass aus acht Metern zum 1:0 (76.) über die Linie. „Kiel hat erste Halbzeit enorm Druck gemacht, deswegen ist der Kieler Sieg auch aufgrund der Spielanteile verdient“, sagte Atlas-Routinier Dominik Schmidt nach seiner Rückkehr an die alte Wirkungsstätte.

Schiedsrichter: Marius Schüwe (Laatzen) – Tor: 1:0 Niehoff (76.) – Gelbe Karten: Koulis, Carrera, Ndure/Schindler, Steffen – Zuschauer: 184.