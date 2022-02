Kiel

Findet der Höhenflug der Jungstörche auch 2022 seine Fortsetzung? Das jähe Jahresende mit der schmerzlichen 0:2-Derbyniederlage beim Dauerrivalen VfB Lübeck ist abgehakt, der Fokus beim Regionalligisten Holstein Kiel II nach vorne gerichtet: Am Sonntag um 14 Uhr steht im Edmund-Plambeck-Stadion das Nachholspiel beim FC Eintracht Norderstedt an.

Während die Jungstörche als Regionalliga-Zweiter ihr Ticket für die Meisterrunde längst gebucht haben, greifen die Norderstedter am Sonntag nach dem letzten Strohhalm. Nur mit drei Siegen aus den verbleibenden drei Spielen könnten sie noch den Gang in die Abstiegsrunde vermeiden. Der Druck liegt bei der Elf von Ex-Holstein-Coach Jens Martens, der unlängst seinen Abschied von der Eintracht nach mehr als vier Jahren zum Saisonende bekanntgab.

Moritz Frahm fühlt sich von Anfang an pudelwohl in Kiel

Die Kieler reisen mit dem guten Gefühl eines 3:2-Testspielsieges gegen Hannover 96 II Richtung Süden. Mit an Bord der Jungstörche ist am Sonntag auch Winterneuzugang Moritz Frahm. Der 21-jährige Innenverteidiger flatterte über den großen Teich vom US-Collegeteam Boston Eagles ins Nest der Störche und fühlte sich auf Anhieb pudelwohl. Mit Leon Gino Schmidt und Liam Giwah, der zwischenzeitlich nach Drochtersen gewechselt ist, traf er bei seiner Ankunft auf alte Bekannte: „Die ersten Tage war es sehr hilfreich, dass ich einige Jungs schon kannte. Das hat für die ersten beiden Einheiten einiges erleichtert. Ich hätte es mir kaum besser vorstellen können, alle Teamkollegen sind mir sehr offen und freundlich entgegengetreten.“

Erst im Sommer 2021 war Frahm vom Regionalligisten FC St. Pauli II in die USA gewechselt, wo er mit einem Vollstipendium in Boston studierte. Doch nach einem halben Jahr kehrte Frahm jetzt nach Deutschland zurück: „Der einzige Grund war der Fußball. Die Qualität in den Spielen, aber vor allem im Training ist nicht zu der bei Holstein und generell in der Regionalliga zu vergleichen“, begründet Frahm, der sich bereits in Deutschland zur Fortsetzung seines Studiums an einer Fernuniversität eingeschrieben hat.

Am Sonntag winkt dem 21-Jährigen gleich ein Platz in der Startelf

Kieler Förde statt US-Ostküste: „Schon bevor ich nach Amerika gegangen bin, hatte ich Kontakt zu Holstein. Selbst während meiner Zeit in Boston habe ich ab und an mal Kontakt zu Finn Jaensch (Holsteins Sportlicher Leiter des NLZ, Anm. d. Red.) gehabt. Zudem bin ich in Kiel geboren und bin somit wieder in der Heimat“, sagt Frahm, der in der Jugend jedoch nie für Holstein spielte sondern über Eintracht Norderstedt den Weg zum FC St. Pauli fand. Der Kreis schließt sich nun also am Sonntag in Norderstedt, wo er bis zu seinem 14. Lebensjahr kickte. Dabei winkt Frahm, der seine Stärken im Aufbauspiel und im Spielverständnis hat, sogleich ein Platz in der Dreierkette, weil Abwehrchef Niko Koulis nach der fünften Gelben Karte fehlen wird.