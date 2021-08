Kiel

Drei Punkte, kein Gegentor! Holstein Kiel II startet wie in der Vorsaison mit einem 1:0-Heimsieg in die Regionalliga Nord. Doch als Verlierer musste diesmal im Citti Fussball Park der FC Altona 93 und nicht der FC St. Pauli herhalten. Die Englische Woche lässt den Jungstörchen kaum Zeit zum Freuen. Bereits am Mittwoch (18 Uhr) geht es an die Westküste zum Heider SV, der zum Auftakt eine 0:7-Klatsche bei Teutonia 05 Ottensen kassierte.

Manuel Schwenk hat schon nach 120 Sekunden die Führung auf dem Fuß

Den Rost der zehnmonatigen Regionalligapause wollten beide Teams mit Tempo und Intensität abklopfen. Keine 120 Sekunden waren gespielt, als Manuel Schwenk, der Rückkehrer von Eintracht Braunschweig, nur um Millimeter das Hamburger Tor verfehlte. Auf der Gegenseite kam Niklas Bär nach einem Eckball frei zum Abschluss (4.). Warnschüsse! Kurzfristig machte sich trotz des hohen Tempos der Gedanke auf dem Spielfeld breit, nicht das letzte Risiko gehen zu wollen. Und so fehlte der letzte, der tödliche Pass.

„Wenn nach sieben Wochen Vorbereitung am ersten Spieltag fünf neue Spieler in der Startelf stehen, braucht es ein paar Minuten bis sich alles findet“, sagte Torschütze Schwenk. Die fünf neuen Spieler waren keine Neuzugänge. Es waren die Zweitligaprofis Noah Awuku, Marcel Benger, Lion Lauberbach, Jonas Sterner und Keeper Timon Weiner, die vor den Augen von Zweitligacoach Ole Werner Spielpraxis sammeln durften. „Sie haben sich voll reingehängt“, lobte Schwenk.

Noah Awuku setzte einen Kopfball knapp über das Tor (21.). Ein Schuss von Benger konnte der ehemalige Kieler im Altonaer Tor, Jasin Jashari, nur abprallen lassen (40.). Kurz vor der Halbzeitpause wurde es schmerzhaft: U 23-Capitano Tim Siedschlag verspürte bei einem langen Schritt einen stechenden Schmerz im Oberschenkel. Für ihn kam Lucas Wolf.

Im Gegensatz zu den Profis haben die Jungstörche Grund zum Jubeln

Und der Wolf verlieh den Störchen nach Wiederanpfiff die nötige Energie: Lauberbach erkämpfte im Fallen den Ball und legte auf Wolf ab. Der 19-Jährige zog auf und mit Dynamik in die Box. Querpass auf Awuku, der den Ball jedoch mit einer Körpertäuschung zu Manuel Schwenk durchlaufen ließ – 1:0! Die Jungstörche durften das, was den Profis bisher versagt geblieben ist: jubeln.

Die Führung gab Sicherheit und Mut. „Wir haben es lediglich verpasst, früher das zweite Tor nachzulegen“, konstatierte Schwenk. Sein Schuss landete nach 54 Minuten statt im Tor nur am Oberschenkel von Altonas Benjamin Safo-Mensah. AFC-Keeper Jashari fischte Awuku das Leder in höchster Not vom Fuß (66.). Ebenso scheiterte der eingewechselte Eric Gueye mit Kontern am Altonaer Schlussmann (87./88.). „Heute hat ein Tor gereicht, weil wir auch nur wenig zugelassen haben. Mit einem Sieg zu starten, tut immer gut“, sagte KSV-Coach Sebastian Gunkel und richtete den Blick schon auf Mittwoch: „Letztes Jahr sind wir auch mit einem 1:0-Sieg gestartet und haben im zweiten Spiel verloren. Das soll dieses Jahr anders werden.“

Das Spiel in Zahlen

Holstein Kiel II: Weiner – Carrera, Koulis, Stöcker – Ndure, Benger, Siedschlag (42. Wolf), Sterner – Awuku (77. Gueye), Lauberbach (77. Voß), Schwenk (71. Kulikas).

Altona 93: Jashari – Mundhenk, Safoh-Mensah, Mahncke, Wallenborn – Bär (80. E. Monteiro), Rosin, Töremis (71. Wachowski), Gohoua – Barrie (80. Akyol), Krottke (65. Kosanic) .

Schiedsrichter: Carsten Wessel (TSV Lamstedt) – Tor: 1:0 Schwenk (47.) – Gelbe Karte: Bär – Zuschauer: keine.