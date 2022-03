Hannover

Wohl dem, der einen König hat. Der „King“ der Jungstörche heißt Phillip. Phillip König. KSV-Monarchie in der Welfenstadt: Der 21-jährige König bescherte Holstein Kiel II mit einem Doppelpack den 2:1-Auftaktssieg bei Hannover 96 II in die Meisterrunde der Regionalliga Nord. Für den Stürmer waren es bereits die Saisontore Nummer acht und neun.

„Das macht er sehr abgeklärt“, lobte KSV-Coach Sebastian Gunkel den Doppelpacker. Abgeklärtheit, die den Jungstörchen in Hannover in der Schlussphase jedoch bisweilen fehlte. „Wir haben zwar wenig zugelassen. Aber im Spiel mit dem Ball fehlte uns die letzte Souveränität, um das Spiel eindeutiger zu gestalten. Das ist allerdings auch den Platzverhältnissen geschuldet. In dieser Jahreszeit findet man fast nirgendwo einen Teppich vor“, analysierte Gunkel.

KSV-Coach Sebastian Gunkel lobt den Willen seiner Elf

Doch Gunkel sparte nicht mit Lob, schließlich musste er zum Auftakt auf Kapitän Tim Siedschlag (muskuläre Probleme) und Torjäger Laurynas Kulikas (Reha) verzichten. Auch Dominique Ndure und Manuel Schwenk, die in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurden, waren erst unter der Woche wieder ins Teamtraining eingestiegen. Es fehlten die Routiniers. Trotzdem übernahmen die Jungstörche die Spielkontrolle, wurden aber durch den 0:1-Rückstand (25.) kalt erwischt. „Das Tor war bitter, es fällt quasi aus dem Nichts. Wie wir so etwas wegstecken, zeigt den Willen der Mannschaft“, lobte Gunkel.

Ein Doppelpack von König (32./48.) führte die KSV zurück auf die Siegerstraße. Einzig ein vorentscheidendes drittes Tor wollte den Kielern nicht gelingen. „Der Rhythmus über 90 Minuten fehlte uns noch“, gestand Gunkel. Nicht verwunderlich, schließlich fand das letzte Pflichtspiel der Störche vor drei Wochen statt. Die Jahresbilanz blieb indes makellos: Drei Spiele, drei Siege!

Daumen hoch: Laurynas Kulikas (re.) verlängerte seinen Vertrag bei Holstein Kiel II über das Saisonende hinaus. Quelle: Jan-Phillip Wottge

In die Kieler Jubellaune passte, dass der aktuell pausierende Torjäger Laurynas Kulikas seinen Vertrag bei den Jungstörchen verlängerte. Der 27-jährige Angreifer erzielte für Holstein Kiel II bisher 34 Tore in 76 Regionalligaspielen. „Er passt einfach sehr gut als Führungsspieler ins Team. Seine Leistungsbereitschaft spricht für sich“, freut sich Gunkel über den Verbleib des Torjägers. Der gebürtige Kieler Kulikas, der neben Siedschlag und Schwenk auch zukünftig die dritte Ü23-Planstelle im Kader besetzt, gibt zu: „Ich fühle mich hier extrem wohl und möchte auch in Zukunft meine Erfahrung an die jüngeren Spieler weitergeben.“