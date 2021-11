Hamburg

Viele Punkte fehlen nicht mehr: Mit einem Auswärtssieg beim Hamburger SV II könnte Holstein Kiel II schon fast das Ticket für die Aufstiegsrunde der Regionalliga Nord buchen. Das Duell mit den U 21-Rothosen steigt aus Sicherheitsgründen am Montag um 14 Uhr im Wolfgang-Meyer-Stadion in Hamburg-Stellingen unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Der Vorsprung auf den VfB Lübeck beträgt bereits elf Punkte

Fünf Spieltage vor Vorrundeschluss beträgt das Punktepolster der Jungstörche auf den Tabellensechsten VfB Lübeck satte elf Punkte. Die Chancen noch aus der Aufstiegsrunde verdrängt zu werden, sind daher eher theoretischer Natur. „Wir beschäftigen uns nicht mit Rechenmodellen“, erklärte KSV-Coach Sebastian Gunkel nach dem 1:1 gegen SV Drochtersen/Assel am vergangenen Spieltag. Und dennoch ist es extrem wichtig, gegen wen Holstein punktet. Schließlich nehmen die Jungstörche die Zähler mit, die sie gegen die Teams holen, die sich ebenfalls für die Aufstiegsrunde qualifizieren.

So könnten also auch die Punkte aus dem Duell mit dem HSV II von erhöhter Relevanz werden, schließlich belegen die Hansestädter aktuell mit dem fünften Rang den letzten Qualifikationsplatz für die Meisterrunde. Sebastian Gunkel warnt vor den Hamburgern, die Holstein im Hinspiel 3:1 schlug: „Sie haben sich stetig weiterentwickelt. Fußballerisch waren sie schon top und jetzt erzielen sich auch mehr Tore.“

Liam Giwah am Meniskus operiert

In Hamburg fehlen wird Liam Giwah. Der Innenverteidiger musste sich am vergangenen Montag einer Meniskusoperation unterziehen und fehlt im Jahresendspurt beim HSV, gegen den FC St. Pauli II und bei den Auswärtsspielen in Norderstedt und Lübeck.