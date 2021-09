Kiel

Derbysieger! Kiel tanzt, Lübeck trauert. Mit einem 1:0-Sieg im schleswig-holsteinischen Landesderby triumphierte Holstein Kiel II über den Erzrivalen VfB Lübeck. „Für die Fans gibt es nichts Größeres, als gegen Lübeck zu gewinnen. Wir sind einfach ein geiler Haufen“, jubelte Manuel Schwenk, der den Siegtreffer mit einem fulminanten Schuss einleitete, den VfB-Kapitän Tommy Grupe letztlich ins eigene Tor abfälschte.

Fans fachen Derbyfeuer an

Auf der Westtribüne brodelte es. Die Holstein-Fanszene, die dem Holstein-Stadion bei Zweitligaspielen bislang fernblieb, grüßte mit Fahnen und Pyro in den schleswig-holsteinischen Landesfarben: Auf geht’s, Holstein Kiel! KSV-Coach Sebastian Gunkel vertraute auf die Erfolgself vom 3:2-Auswärtssieg bei Phönix Lübeck. Kapitän Tim Siedschlag musste nach überstandener Oberschenkelzerrung zunächst auf der Bank Platz nehmen. Lübecks Coach Lukas Pfeiffer bot indes überraschend den Ex-Kieler Julius Schmid zwischen den Pfosten auf.

U23-Störche drücken der ersten Halbzeit ihren Stempel auf

Die Jungstörche fühlten das Derbyfieber, kamen schnell auf Touren. Nach einem Bilderbuch-Konter über Noah Awuku und Manuel Schwenk schnappte VfB-Torwart Schmid KSV-Torjäger Laurynas Kulikas den Ball in höchster Not vom Fuß (6.). Ein Carrera-Kopfball nach Stöcker-Eckball blieb ebenso Beute des Ex-Kielers. Während die Gäste in der ersten Halbzeit offensiv ungefährlich blieben, verpasste es die Gunkel-Elf, ihr Chancenplus in Tore umzumünzen. Immer wieder ging es zielstrebig über die Flügel: Nach Pressschlag zwischen Schmid und Holstein-Routinier Manuel Schwenk verfehlte Awuku das leere VfB-Tor (33.). Ein Kulikas-Kopfball klatschte nach einer Flanke aus dem Halbfeld von Ndure nur gegen den Pfosten (44.). Die U 23-Störche drückten dem Prestigeduell den KSV-Stempel auf.

Eigentor sorgt für die Entscheidung

Nach der Halbzeit stellten die Gäste auf zwei Spitzen um. Gefährlicher blieben jedoch die Kieler. Und endlich sprang auch Zählbares heraus: VfB-Kapitän Tommy Grupe, im letzten Derby in Kiel noch Doppeltorschütze für seine Farben, stolperte den Ball nach einem Schwenk-Schuss ins eigene Tor – 1:0 (56.). Der Derby-Roar hallte durchs Stadion. Kulikas setzte einen Kopfball knapp neben das Lübecker Tor (61.). Lübecker Offensivaktionen? Nicht vorhanden. Turbulent wurde es in der Schlussphase, als Kulikas (89./90.+3) beste Konterchancen ausließ. Das Derby kochte noch einmal hoch, als es Sekunden vor dem Schluss zur Rudelbildung kam. Doch die Gemüter beruhigten sich schnell.

Holstein Kiel II – VfB Lübeck 1:0 (0:0) Holstein Kiel II: Weiner – Carrera, Koulis, Stöcker – Ndure, Voß (83. Siedschlag), Wolf, Gueye – Awuku (69. König), Kulikas, Schwenk (78. Ghawilu). VfB Lübeck: Schmid – Daube (83. Krolikowski), Grupe, Brackelmann, Lippegaus (46. Andreasson) – Ciapa, Schmitt – Taritas (46. Fakhro), Boland, Abifade – Sezer (77. Uzun). Schiedsrichter: Luca Jürgensen (Eintracht Norderstedt) – Tor: 1:0 Grupe (56./Eigentor) – Gelbe Karten: Weiner, Gueye, Kulikas/Abifade, Boland – Zuschauer: 1090.

KSV-Coach Sebastian Gunkel stolz auf seine Elf

„Wenn du über ein Jahr nicht vor Zuschauern spielst und dann heute vor so einer Kulisse. Das ist überragend. Die Jungs haben sich das Feiern mit den Fans verdient. Sie haben alles gut weg verteidigt“, lobte KSV-Coach Gunkel.