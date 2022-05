Bremen

Nach der 0:2-Auswärtsniederlage beim SV Werder Bremen II muss Holstein Kiel II wieder um den dritten Platz in der Regionalliga-Meisterrunde bangen. Einen Spieltag vor dem Saisonende schmolz der Vorsprung der Jungstörche auf die Hanseaten auf einen Punkt. Während Holstein II beim Saisonfinale am nächsten Sonnabend zum Ligaprimus VfB Oldenburg reist, empfängt der SV Werder den SC Weiche Flensburg 08.

Mit Niko Koulis und Michel Stöcker standen KSV-Coach Sebastian Gunkel an der Weser lediglich zwei nominelle Defensivspieler zur Verfügung. Wie so häufig in der Meisterrunde war das Improvisationstalent des 46-jährigen Fußballlehrers gefragt. Vierer- statt Dreierkette, davor bekleideten mit Manuel Schwenk und Eric Gueye ein Angreifer und ein Flügelspieler die Doppelsechs. „Das hat nicht so funktioniert“, bekannte Gunkel.

Julian Brandts Bruder Jascha trifft zum 1:0 gegen Holstein Kiel II

Nach 25 Spielminuten beendete der KSV-Coach das Experiment, zog Dominique Ndure neben Koulis und Stöcker in die Dreierkette zurück. Doch die Kieler hatten noch nicht wieder zur alten Ordnung zurückgefunden, da zog Bremens Jascha Brandt, der jüngere Bruder von Nationalspieler Julian Brandt, unwiderstehlich im Dribbling auf und versenkte die Kugel vorbei an KSV-Keeper Noah Oberbeck, der nur mit den Fingerspitzen ans Leder kam, zum 1:0 im Kieler Netz (29.).

Holstein suchte vor den 100 Zuschauern im Stadion „Platz 11“ nach der raschen Antwort. Und fand sie. Allerdings nicht mit der selben Präzision wie die Gastgeber, denn Werder-Torwart Louis Lord lenkte einen Schuss von Kiels Youngster Niklas Niehoff (33.) um den Pfosten. Kurz vor der Pause sorgte die Elf von SVW-Coach Konrad Fünfstück für die Vorentscheidung, als Bremens Torjäger Philipp Kühn einen Chipball am zweiten Pfosten ungestört zum 2:0 (42.) einköpfen konnte.

Holsteins Kasra Ghawilu köpft ans Aluminium

„Wir wollten unbedingt das Anschlusstor“, sagte Gunkel. Seine Elf mobilisierte im zweiten Durchgang letzte Kraftreserven, erspielte sich ein optisches Übergewicht. Doch im letzten Spieldrittel fehlte es zu oft an der Durchschlagskraft. So blieb ein Lattenkopfball von Kasra Ghawilu knapp 20 Minuten vor Spielende der letzte Höhepunkt. Die U23-Störche drohen im Saisonendspurt an ihrer dünnen Personaldecke zu scheitern. Mit einem Sieg beim VfB Oldenburg ist jedoch weiterhin der dritte Platz aus eigener Kraft erreichbar. „Ohne Tore gewinnt man keine Spiele. Gegen starke Gegner fehlt uns in dieser Phase mit den vielen Ausfällen auch ein bisschen Qualität“, sagte Gunkel.

Schiedsrichter: Theodor Potiyenko (FC Hude) – Tore: 1:0 Brandt (29.), 2:0 Kühn (42.) – Gelbe Karten: Koulis, Schwenk, König – Zuschauer: 100.