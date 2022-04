Kiel

Mit einem gebrauchten Tag verabschiedete sich Holstein Kiel II aus der Englischen Woche: Gegen Hannover 96 II verloren die Jungstörche vor lediglich 115 Zuschauern im Citti Fußball Park bei eisigem Wind mit 0:2 (0:0). Dabei spielten die Kieler nach der Gelb-Roten Karte für Kasra Ghawilu (54.) in der Schlussphase erneut in Unterzahl.

„Das haben die Jungs nicht verdient“, sagte KSV-Coach Sebastian Gunkel nach der 0:2-Heimniederlage. Der 46-jährige Fußballlehrer haderte mit der dünnen Personaldecke, aber auch mit den Schiedsrichterentscheidungen der vergangenen Woche: „Heute kann ich mit dem Schiedsrichtergespann nicht zufrieden sein. Sie greifen mit den Entscheidungen massiv in den Spielverlauf ein.“

Zwei Entscheidungen von Schiedsrichter Felix Bahr erhitzten die Gemüter. Erst ahndete der Hamburger Referee vor dem 0:1 ein Offensivfoul an Holsteins Moritz Frahm (47.) nicht. Kasra Ghawilu beschwerte sich, sah dafür die Gelbe Karte. Dann verwies Bahr den Angreifer sieben Minuten wegen Nicht-Einhaltens des Abstandes beim Freistoß mit der Ampelkarte des Feldes. „Das geht so nicht“, echauffierte sich Gunkel lautstark und wurde ebenfalls verwarnt.

Festgelaufen: Holsteins Phillip König (li.) wird beim Torschuss von Hannovers Daniel Eidtner (re.) gestört. Quelle: Jan-Phillip Wottge

Ein Spiel auf Augenhöhe kippte zugunsten der Gäste. Dabei taten sich die Jungstörche zum Ausklang der Englischen Woche schwer. Sie versuchten die Hannoveraner mit hohem Pressing früh im Spielaufbau zu stören. Leon Gino Schmidt traf nach guter Balleroberung lediglich das Außennetz (10.). Der Anfangs-Elan verpuffte. Den Kielern fehlte die Ruhe bei der Spielkontrolle. Als Holsteins Nico Carrera ausrutschte, kam Hannovers Daniel Eidtner aus spitzem Winkel zum Abschluss, doch KSV-Keeper Timon Weiner lenkte den Ball um den Pfosten (20.).

Bis kurz vor der Halbzeit neutralisierten sich die U 23-Teams, ehe die Gastgeber zum Endspurt ansetzten. Ein Gueye-Schuss nach Mai-Flanke war sichere Beute von 96-Torwart Marlon Sündermann. Dann schüttelte Schmidt nach Querpass von Eric Gueye gleich drei Hannoveraner ab, spitzelte den Ball mit der Fußspitze aber über das Gästetor (42.). Torlos ging es in die Halbzeitpause.

Holstein Kiel II – Hannover 96 II 0:2 (0:0) Holstein Kiel II: Weiner – Carrera (50. Witt), Koulis, Frahm – Ndure, Voß (80. Wansiedler), Wolf, Mai (73. Schwenk) – Schmidt (73. König), Ghawilu, Gueye. Hannover 96 II: Sündermann – Rüther, Kalinowski, Schmiedemann, Eichhorn – Bokake Bolufe – Momuluh (63. Sura), Jeong (84. Podrimaj), Oppie, Eidtner – Gudra. Schiedsrichter: Felix Bahr (SV Ahlerstedt) – Tore: 0:1 Jeong (47.), 0:2 Rüther (72.) – Gelbe Karten: Mai, Frahm, Gunkel (Trainer)/Jeong – Gelb-Rote Karte: Ghawilu (54.) – Zuschauer: 115.

Und aus der kamen die 96er mit einem Blitzstart. Mick Peter Gudra setzte sich auf dem linken Flügel durch, in der Mitte wurde Holsteins Frahm zu Fall gebracht, so dass Hannovers Eunsa Jeong freistehend zum 1:0 (47.) einschieben konnte. Wütende KSV-Proteste ergossen sich über Schiedsrichter Felix Bahr, der infolgedessen Ghawilu verwarnte. Sieben Minuten später schickte Bahr dann Ghawilu zum Duschen.

Jede Entscheidung sorgte jetzt für Zündstoff. Als Bahr erneut ein Offensivfoul an KSV-Kapitän Niko Koulis übersah, kam Hannovers Daniel Eidtner frei zum Abschluss (62.). Auf der Gegenseite forderten die Kieler nach Foul an Schmidt (65.) einen Strafstoß, doch Bahr ließ zu Recht weiterspielen. Die Vorentscheidung fiel schließlich, als Rene Rüther nach einem Gudra-Freistoß an den Pfosten den Abpraller von der Strafraumgrenze zum 2:0 (72.) einnetzte. „Irgendwann kommst du nicht mehr hinterher“, sagte Gunkel, der lediglich noch einen Pfostentreffer von Gueye (73.) notierte, nach zwei enttäuschenden Niederlagen in der Englischen Woche.