Kiel

Der Erfolgscoach bleibt an Bord: Sebastian Gunkel verlängerte seinen auslaufenden Vertrag beim Fußball-Regionalligisten Holstein Kiel II langfristig. Unter der Ägide des 46-jährigen Fußballlehrers, der im Juli 2020 an die Kieler Förde wechselte, belegen die U 23-Störche aktuell den dritten Tabellenplatz in der Meisterrunde.

Die Vertragsverlängerung bei Holstein Kiel II ist kurz vor dem Ende einer überaus erfolgreichen Saison unter Dach und Fach. Was waren die Überlegungen?

Sebastian Gunkel: In der Summe passt bei Holstein Kiel das Gesamtpaket aus Job, gesamten Funktionsteam und Familie sehr gut zusammen. Ich fühle mich ausgesprochen wohl.

Nach der Saison steht die U 23 aufgrund ihrer Altersstruktur vor einem größeren personellen Umbruch. Übt diese Herausforderung, ein neues Team aufzubauen, einen besonderen Reiz aus?

Fluktuation hat auch immer etwas Positives. Wenn Spieler aus unserer Regionalligamannschaft in die Zweite oder Dritte Liga wechseln, dann zeigt es, dass hier gute Arbeit geleistet wird und eröffnet Perspektiven in Gesprächen mit künftigen Spielern.

Das Fördern von Talenten gehört zur Kernaufgabe eines Nachwuchsleistungszentrums. Nach welchen Kriterien richtet sich die Kaderplanung? Muss sich die U 23 weiter als Sprungbrett zu den Profis etablieren?

Ziel ist es, nicht zu verwalten, sondern zu entwickeln. Mit Nico Carrera ist einem jungen Talent, das sowohl die U 19 als auch die U 23 durchlaufen hat, der Sprung in den Profikader gelungen. Diesen Weg sollen künftig mehr Spieler einschlagen können. Damit müssen wir offensiv werben. Wir müssen Spieler entwickeln. Da geht es um Potenzial, Mentalität und natürlich auch Qualität.

Wie wichtig ist im Bezug auf die Talentförderung die Kommunikation mit dem Trainerteam der Profis? Muss zwingend im selben Spielsystem agiert werden?

Wir stehen ständig im Austausch mit den Trainern der Profis, nehmen gegebenenfalls Anpassungen vor. Das schlägt sich nicht zwangsweise im System nieder, sondern vielmehr in der individuellen Ausbildung der Spieler. Wir wollen die Jungs so vorbereiten, dass sie sich in unterschiedlichen Systemen wohlfühlen.

In den letzten Jahren hat sich Holstein Kiel II als fester Bestandteil der Regionalliga etabliert. Wo gibt es strukturell noch Luft nach oben?

Es geht immer darum. Schritt für Schritt noch professioneller zu werden und bestehende Strukturen weiterzuentwickeln. Wir wollen unseren Spielern immer die Möglichkeit eröffnen, sowohl unter optimalen Voraussetzungen zu trainieren, als auch neben dem Fußball ein zweites Standbein mit Studium oder Ausbildung zu verfolgen.