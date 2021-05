Köln

Ole Werner hat eine Idee in dieser 59. Minute: Aleksandar Ignjovski runter, Simon Lorenz rauf als Sechser. Eine eigene Ecke? Ein guter Zeitpunkt für den Wechsel. Lorenz trabt aufs Feld. Dann die Ecke, Finn Porath schlägt sie auf den zweiten Pfosten, Jae-Sung Lee köpft ins Zentrum – und da ist ausgerechnet Lorenz! Kopfball! 1:0 für Kiel!

Es ist der goldene Moment, mit dem die Störche die scheinbar schon zugeschlagene Tür zur Fußball-Bundesliga wieder aufreißen. 1:0 im Relegations-Hinspiel am Mittwochabend beim 1. FC Köln – am Sonnabend kann sich die KSV den Aufstiegstraum doch noch erfüllen.

Werner setzt einen Impuls: Gelios kehrt ins Tor zurück

„So richtig realisiert habe ich es immer noch nicht“, sagt ein strahlender Torschütze Lorenz hinterher bei DAZN. Und Fin Bartels erklärt: „Das war heute ein wichtiges Ding, keine Frage, aber es ist trotzdem noch ein weiter Weg.“

Eine halbe Stunde vor dem Anpfiff schüttet es aus dunklen, grimmigen Wolken nieder ins Rheinenergiestadion. Dann reißt der Himmel auf, schickt doch noch seine Sonnenstrahlen auf die sich unten warmmachenden Störche. Ein Omen? Man klammert sich in diesen Tagen ja an alles.

Und auch Werner versucht etwas, setzt einen Impuls: Ioannis Gelios kehrt zur Relegations-Crunchtime zwischen die Pfosten zurück. „Wir gehen mit ihm in die letzten beiden Spiele“, sagt Cheftrainer Werner. Keine Entscheidung gegen Thomas Dähne. Sondern eine gegen das Momentum.

Lesen Sie auch: Holstein Kiel spielt in der Relegation um seine Zukunft

Auf der Sechs ist ein Wechsel unumgänglich – und Werner löst es mit Ignjovski, der den gelbgesperrten Jonas Meffert vertritt. „Er hat lange nicht gespielt, aber bringt Erfahrung mit“, sagt Werner. Für den ebenfalls gesperrten Alexander Mühling kommt Niklas Hauptmann rein. In der Innenverteidigung läuft Marco Komenda für Lorenz auf. Finn Porath ersetzt Fabian Reese.

Neue, teils auch erzwungene Reize, um den „Effzeh“ in Schach zu halten, der sich den Klassenerhalt nicht mehr nehmen lassen will. Trainer Friedhelm Funkel setzt bei seiner Mission auf die Ex-Kieler Rafael Czichos und Salih Özcan. Für Dominick Drexler bleibt erst einmal nur die Bank. Ebenso wie für Sebastian Andersson – Köln spielt ohne echten Stürmer.

Der wöchentliche Newsletter der Sportredaktion Was ist in dieser Woche bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Erhalten Sie aktuelle Infos jeden Freitag in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

"Iggyyy!" - Die Reservisten pushen die Mannschaft

Dann der Einmarsch. KSV-Sportchef Uwe Stöver reckt noch einmal die Faust zur Tribüne – jetzt erst recht. Aber kurz nach dem Anpfiff zeigt sich direkt mal der Favorit: Ondrej Duda spielt Jonas Hector frei, Komenda lenkt dessen Ball ins Zentrum knapp um den linken Pfosten herum (2.).

Den großen Sturmlauf aber, den gibt es nicht. Kölns Spiel ist unruhig, von Fehlern geprägt, wenn Holstein presst. Und mit Ball, das können die Störche: 12. Minute, Zuspiel hinter die Kette auf Fin Bartels, der auf die linke Seite flankt. Porath zieht nach innen – vorbei (12.). Die Werner-Elf kommt langsam in die Abläufe, zieht ihr heute etwas angepasstes Spiel auf, hat Zugriff.

Die Ersatzbank pusht in einer Tour, feiert etwa Ignjovski nach einer Rettungstat gegen Hector (30.) mit einem langgezogenen „Igyyyy!“ Unterstützung, die auch nötig ist: Denn Köln wird, angetrieben von den Fanmassen vorm Stadion, jetzt zielstrebiger. Und Holstein muss erstmals hinterherlaufen, kriegt die wuchtigen Vorstöße, die vielen scharf getretenen Ecken nicht immer restlos verteidigt.

Lesen Sie dazu: Fin Bartels zum 1:0-Sieg beim 1. FC Köln: "Es ist erst der halbe Weg"

Fotostrecke: Impressionen vom Spiel gegen Köln

Die Anspannung steigt, der Spielfluss lahmt

Der Druck steigt, vor der Pause bricht Kölns stärkste Phase an. Und bei den Störchen kehren die Dämonen der Müdigkeit zurück. Das Timing leidet, auch im Zweikampf – Ignjovski räumt Duda übel ab, ist mit Gelb gut bedient (45.). Ein Duda-Schuss zischt knapp links vorbei, dann der erlösende Halbzeit-Pfiff.

Zweite Hälfte, bei Köln kommt Drexler. Die Anspannung steigt – bei beiden. Der Spielfluss lahmt, es regnet Unterbrechungen. Fouls, Verwarnungen – Relegation ist nicht immer was für Feingeister. Aber Fußball ist auch noch: Köln erhöht die Schlagzahl. Und Holstein? Macht das phänomenale 1:0 durch Lorenz (59.).

Köln ist erst geschockt, rennt dann aber wütend an. Freier Abschluss Ellyes Skhiri – in die Arme von Gelios (65.). Reicht die Zeit für den Kieler Coup? Funkel schmeißt Andersson rein, seinen Turm in der Schlacht. Das wird noch haarig. Köln hat den Torschrei auf den Lippen – Abseits (70.).

Lesen Sie auch: Holstein Kiel erkämpft sich ein 1:0 beim 1. FC Köln - Liveticker zum Nachlesen

Die Störche in Noten: So hat sich Holstein Kiel in Köln geschlagen

Leidenschaft, Wille, Gier – Holstein geht über den Schmerzpunkt

Holstein braucht wieder Kontrollphasen, um den Hinspiel-Coup tatsächlich wuppen zu können. Oder den perfekten Konter: Umschaltsituation über links, Flankenlauf vom eingewechselten Reese – Janni Serra köpft ihn an die Latte (78.)! Das hätte es sein können.

Köln lebt noch. 84., Freistoß von Duda an der Strafraumkante – Neumann rettet am langen Pfosten, wirft sich auch noch irgendwie in Anderssons Nachschuss rein. Leidenschaft, Wille, Gier – Holstein geht über den Schmerzpunkt.

Die letzten Minuten. Jeder gewonnene Zweikampf, jeder Ballkontakt wird von den Reservisten gefeiert. Nachspielzeit, Holstein hält Köln clever vom Tor weg – und dann ist Schluss! Am Sonnabend geht es um alles. 90 Minuten Vollgas für die Bundesliga – mit einigen Metern Vorsprung für die Störche.