Johannes van den Bergh weinte bittere Tränen. Finn Porath vergrub sein Gesicht in den Händen. An Fin Bartels nagte der Frust. So hatte man die Störche letztmals 2018 nach dem Relegations-Drama gegen Wolfsburg gesehen. Drei Jahre später steht Holstein Kiel wieder in den Playoffs zur Fußball-Bundesliga. Ein Erfolg, nüchtern betrachtet. Es fühlte sich nach dem 2:3 gegen Darmstadt 98 am Pfingstsonntag aber eher wie ein Abstieg an.

„Bei uns ist es sehr, sehr still“, sagte KSV-Trainer Ole Werner nach dem Abpfiff, der das Abrutschen in die Relegation besiegelte, weil die SpVgg Greuther Fürth ihr Parallelspiel im Fernduell um Platz zwei gegen Fortuna Düsseldorf trotz Unterzahl mit 3:2 gewann. Und Holstein wie schon in Karlsruhe eine Führung aus der Hand gab.

Das Schweigen der Störche. Die große Leere nach dem versemmelten Matchball Nummer zwei. Und auch dem Gegner war nicht nach großen Reden zumute. Darmstadts Trainer Markus Anfang, Macher des Kieler Fast-Durchmarschs von der Dritten in die Erste Liga zwischen 2016 und 2018, rang nach Worten. Und fand bestechend ehrliche: „Manchmal ist der Sport brutal. Am liebsten würde ich gerade einfach weglaufen.“

Er wusste, welch Schmerz er mit seiner Mannschaft bei seinem Ex-Verein verursacht hatte. „Das tut weh, das ist im Moment sehr traurig“, sagte Holsteins Sportchef Uwe Stöver. „Jetzt wird es extrem wichtig sein, in die Köpfe der Spieler zu kommen.“

Ole Werner: "Man muss dieser Enttäuschung erst einmal Raum geben"

Der Schalter, er muss sofort umgelegt werden. Am Mittwoch steht das Relegations-Hinspiel beim 1. FC Köln an (18.30 Uhr), am Sonnabend das Rückspiel im heimischen Holstein-Stadion (18 Uhr). Ohne die nötige Überzeugung werden die Störche keine Chance haben. Der Frust, die Verzweiflung – all das muss raus aus den Klamotten.

„Man muss dieser Enttäuschung heute erst einmal Raum geben“, sagte Werner. „Du kannst dich nur auf neue Dinge einstellen, wenn du das, was hinter dir liegt, auf eine gewisse Weise verarbeitet hast.“ Trauerbewältigung im Eilverfahren – und dann wieder ab ans Werk. „Arbeit hilft am meisten, um darüber hinwegzukommen“, sagte Werner.

Die Rolle des Underdogs als Chance für Holstein Kiel?

Für Holstein könnte es sich zumindest positiv auswirken, nach zwei auf frappierend identische Weise vergebenen Matchbällen wieder in die Rolle des Underdogs zurückgeworfen zu sein. „Wir sind der Außenseiter“, sagte Werner. „Aber das waren wir in dieser Saison schon ein paar Mal. Wir müssen uns aufrichten, Haltung bewahren, unsere Haut so teuer wie möglich verkaufen, um das Unmögliche dann auf diesem Wege vielleicht doch noch möglich zu machen.“

Die Hoffnung, Bochum und Fürth über die letzte Ausfahrt in die Bundesliga zu folgen, sie lebt noch. Aber da gibt es auch noch diese nicht wegzudiskutierende Hypothek: Jonas Meffert und Alexander Mühling fehlen am Mittwoch gelbgesperrt. Vor allem auf der Sechs klafft nun ein Loch, da mit Ahmet Arslan nach seinem Kreuzbandriss die logische Alternative ausfällt. „Es gibt nicht allzu viele Optionen, gestand auch Werner. Aleksandar Ignjovski, Niklas Hauptmann – irgendetwas wird er sich einfallen lassen müssen.

Egal, wer letztlich auf dem Platz steht: Hängen lassen werden sich die Störche nicht. „Wir müssen noch einmal alles investieren, was wir haben, um den Traum wahrzumachen“, sagte Torwart Thomas Dähne. Und Sportchef Stöver eröffnete schon einmal die Psychospielchen: „Ich denke, dass jede Mannschaft an einem gewissen Tag zu knacken ist. Jeder hat etwas in der Relegation zu verlieren oder zu gewinnen. Ich denke, dass die Kölner mehr zu verlieren haben.“

Es ist noch nicht vorbei. Die Tür zum Aufstieg hat Darmstadt der KSV am Sonntag vorläufig zugeknallt. Aber der Schlüssel steckt noch.