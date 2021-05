Kiel

Erstens: Die Störche sind Menschen

Klingt komisch, ist es aber nicht - schon gar nicht im Profifussball. Wir kennen sie doch alle: Hochglanzteams mit dem Abo auf Sieg, perfekt geölte Erfolgsmaschinen. So etwas wollen wir nicht, so etwas kann man auch nicht lieben. Das ist nicht das Leben. Dann lieber mal eine Schlappe, blöde Fehler machen und echte Gefühle zeigen, wenn's in die Grütze ging. Immer nur Jubel? Das lässt jede Beziehung abstumpfen.

Zweitens: Die Störche sind norddeutsch

Das schafft echte Verbundenheit. Stars aus aller Welt? Schön, schön. Doch wir lieben es doch eher regional. Beispiele gefällig? Nehmen wir den Trainer: Ole Werner, geboren in Preetz, als junger Spieler ausgebildet bei Holstein, später Jugendtrainer, dann zweite Mannschaft, dann Profitrainer). Oder Fabian Reese (geboren in Kiel, ausgebildet bei Holstein). Oder Finn Porath (geboren in Eutin). Oder: Noah Awuku (geboren in Kiel, ausgebildet bei Holstein) und Hauke Wahl (geboren in Hamburg, ab der U19 ausgebildet bei Holstein). Kaum eine Profi-Mannschaft hat eine so große Dichte an Spielern, die so für die Region stehen wie Raps, Möwengeschrei und norddeutsche Gelassenheit. Holstein ist eine Riesenportion Lokalkolorit - ohne die unerwünschten Nebenwirkungen von Lokalpatriotismus. Unbedingt liebenswert.

Drittens: Die Störche sind Typen-Vielfalt in ihrer sympathischsten Form

Da lässt es sich leicht mit irgendjemandem identifizieren. Wer passt zu Ihnen? Jae-sung Lee vielleicht? Absolut glänzend auf dem Platz. Er hätte jeden Grund abzuheben. Tut es aber nicht. Liebenswert bodenständig, dieser Zugvogel. Oder doch lieber Alexander Mühling, dieser leise Anführer und Familienmensch, der auf dem Platz aber eiskalt zuschlagen kann? Wie wäre es sonst mit Jonas Meffert, dieser stille Arbeiter, absolut zuverlässig das Spiel vorantreibend. Und immer freundlich! Die Auswahl ist damit noch lange nicht erschöpft. Doch lieber ein Leadertyp und Motivator, der sich den Dingen immer stellt? Da hätten wir Hauke Wahl zu bieten. Oder soll es ein Fußball-Romantiker sein, wie Fin Bartels, die graue Eminenz im wörtlichen Sinne, übrigens auch ein Nordlicht. Die Karriere beenden, ohne in die Heimat zurückzukehren - für den begnadeten Techniker unvorstellbar.

Viertens: Die Störche sind nahbar

Sie heben nicht ab, auch wenn sie gerade mal Bayern bezwungen haben. Sie lieben ihre Fans. Und die lieben zurück.

Fünftens: Die Störche wachsen mit ihren Aufgaben

Wie wir das doch alle wollen. Ja sie patzen gerne mal, wenn alles easy scheint. Wie wir doch alle. Da bricht sich gerne mal latentes Chaos Bahn, wenn man es am wenigsten vermutet. Kennen wir, oder? So ist das Leben. Aber sie wissen auch, wann es um alles geht. Dann sind sie bärenstark. Und so könnte auch diesmal alles noch gut werden. Wie gesagt: An mangelnder Zuneigung wird der Aufstieg nicht scheitern.

Und wenn es doch nix wird? Für diesen Fall sei Drafi Deutscher zitiert werden: „Marmor, Stein und Eisen bricht . . .“