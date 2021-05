Holstein Kiel hat in der Relegation gegen den 1. FC Köln eine letzte Aufstiegschance. Geht es nach den Spielen am Mittwoch und Sonnabend doch noch hoch in die Bundesliga, fliegen die Störche finanziell in ungeahnte Höhen. Bleibt die KSV Zweitligist, droht eine schwere Saison 2021/22.