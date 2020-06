Osnabrück und die Macht des Momentums

Osnabrück

Es gibt Spiele, an die man sich erinnern wird. Auch aus einer Saison, die beim Blick auf die Tabelle bislang mittelmäßig verlaufen ist für den Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel. Mittelmäßig war sie, bei genauerer Betrachtung, aber zu keiner Zeit. Sie war rasant, zeitweise grotesk. Die Spielverläufe: nicht selten von Drehbuchqualität.

Das spektakuläre 6:3 in Wiesbaden war so ein Spiel der Störche, das bleiben wird. Das 3:3 beim Hamburger SV. Aber auch das 2:4 im letzten Heimspiel des vergangenen Jahres gegen den VfL Osnabrück. Eine herbe Enttäuschung für Spieler und Fans. Holsteins zweimalige Führung - pulverisiert vom Team der Stunde im Unterhaus. Osnabrück im Dezember 2019, das hieß: acht Spiele am Stück ohne Niederlage. Das hieß vor allem: Platz fünf, zehn Punkte Vorsprung auf Platz 16.

Anzeige

Lesen Sie auch: Holstein in Osnabrück - Mit Rotationen zu Millionen

Weitere KN+ Artikel

Der Aufsteiger hatte sich in der Hinrunde mit teils sensationellen Leistungen ins obere Drittel katapultiert. Siege gegen den HSV und Stuttgart, zwei Tore gegen den Vorjahresfinalisten RB Leipzig in der ersten Pokalrunde (2:3) - es lief. Und jetzt? Kämpft Osnabrück doch noch gegen den Abstieg.

Aus den zehn Punkten von einst sind drei auf den Relegationsrang geworden. Osnabrück ist die schlechteste Mannschaft der Rückrunde. Ein Sieg aus 15 Spielen. Aber trotzdem leben sie noch. Mehr denn je nach dem 1:1 im Volkspark am Dienstag. Ein faktischer Punkt. Eine gefühlte Meisterschaft. Die Macht des Momentums ist wieder mit ihnen.

Denn die Lila-Weißen gehen nun am Sonntag mit drei Punkten und sieben Toren Vorsprung auf den Karlsruher SC ins Spiel gegen Holstein Kiel (15.30 Uhr, im KN-Liveticker). Ein Punkt könnte schon zum Klassenerhalt reichen. Von schönen Träumen will man bei den Niedersachsen aber nichts wissen. Trainer Daniel Thioune will Arbeit sehen. "Der Blick auf die Tabelle verführt nur zur Rechnerei", sagt er, "die hilft aber nicht, wenn wir nicht alles tun, um unsere eigene Chance zu nutzen."

Gibt es die lila-blau-weiß-rote Zweitliga-Party?

Ergebnisdienst auf der Trainerbank? Nicht erwünscht. Thioune beschäftigt sich neben seiner Elf maximal noch mit der schon geretteten KSV, der sie es in Osnabrück nur allzu gerne nachmachen würden. Es könnte im Idealfall also zur großen Zweitliga-Party an der Bremer Brücke kommen - natürlich nach Corona-Spielregeln.

Aber vorher ist erst einmal Fußball. "Sie haben eine klare Spielidee", sagt Thioune über die Störche. "Wir haben in der Hinrunde auch sehr viel Glück gehabt, als wir dort gewonnen haben." Sein Ansatz für Sonntag? "Das erste Ziel muss sein, sie in ihrer Ballqualität einzuschränken. Das zweite Ziel muss dann definitiv sein, den Ball selber über die Linie zu bringen."

So, wie sie es in der Hinrunde im Holstein-Stadion viermal getan hatten. Matchwinner damals: Marcos Alvarez mit zwei Treffern. Osnabrücks bester Torjäger (13 Tore), der nach der Saison nach Polen zu Cracovia gehen wird, dürfte aber erneut nur auf der Bank sitzen - ihn plagen Adduktorenprobleme. Auch hinter Konstantin Engel und Dauerbrenner Ulrich Taffertshofer stehen Fragezeichen.

Girth spielt nur die zweite Geige beim VfL

"Wir müssen gucken, wie die Jungs regenerieren", sagt Thioune mit Blick auf seinen Kader um Kapitän, Routinier und Ex-Storch Marc Heider sowie den Bald-wieder-Kieler Benjamin Girth, der nach ansprechenden Leistungen zum Beginn der Rückrunde erst auf 70 Einsatzminuten seit dem Re-Start gekommen ist.

Das ist dann aber auch das einzige, was Daniel Thioune gucken muss und will. Die Beschäftigung mit der Konkurrenz steht auf dem Index. Bis etwa 17.20 Uhr. Dann dürfte Schluss sein an der Bremer Brücke. Wenn es nach dem VfL geht, wird die dann richtig wackeln.

Mehr zu Holstein Kiel lesen Sie hier.