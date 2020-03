Bis zum 30. April wird der Spielbetrieb in Bundesliga und Zweiter Liga ruhen, das haben die 36 Klubs der Deutschen Fußball Liga (DFL) beschlossen. Am 1. Mai könnte der Ball wieder rollen - in Geisterspielen. Die DFL traf auf ihrer Sitzung vier "wesentliche Entscheidungen" in der Corona-Krise.