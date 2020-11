Kiel

Wochenlange Sperre für Phil Neumann: Der 23 Jahre alte Abwehrspieler ist vom DFB-Sportgericht für seinen Platzverweis in der 15. Minute beim Spiel gegen Erzgebirge Aue (1:1) wegen eines Ellenbogenschlags gegen John-Patrick Strauß für drei Ligaspiele aus dem Verkehr gezogen worden.

Neumann wird damit die Heimspiele gegen den Hamburger SV (Mo., 20.30 Uhr) und den 1. FC Heidenheim (21.11.) sowie das Auswärtsspiel bei Hannover 96 (29.11.) verpassen. "Wir akzeptieren das Urteil und haben nun Klarheit darüber, dass wir Phil Neumann in den kommenden drei Ligaspielen ersetzen müssen", sagte KSV-Sportdirektor Uwe Stöver.

Für Neumann war es bereits die zweite Rote Karte als Profi der Störche. Am 33. Spieltag der Vorsaison war er beim Auswärtsspiel in Osnabrück (1:4) für eine Notbremse vom Platz geflogen. In dieser Spielzeit ist Neumann der zweite Kieler nach Fabian Reese (beim 1:3 gegen Fürth), der des Feldes verwiesen wurde.