Kiel

Mit der Pleite in Karlsruhe will sich Bartels, so etwas wie der Tour-erprobte und Gig-gestählte Bandleader der selbst ernannten Boygroup, gar nicht mehr lange aufhalten. „Ich war direkt nach dem Spiel und auch am Montag noch extrem enttäuscht und frustriert. Wir wollten den Aufstieg da unbedingt klarmachen!“, sagt der Flügelstürmer. „Jetzt geht der Blick aber wieder nach vorne, wir haben am Sonntag nochmal die Chance.“

Bartels will "diese Chance auch genießen"

Die wollen die Störche nutzen. Aber noch mehr: „Natürlich sind wir voll fokussiert auf das Spiel – wir müssen diese einmalige Chance aber auch ein bisschen genießen“, sagt er. „Ich versuche selbst, ein bisschen mit Lockerheit voranzugehen, da kann ich vielleicht etwas von meiner Erfahrung einbringen. Aber wir haben viele erfahrene Leute, die vielleicht sogar etwas lauter sind als ich und vorangehen.“

Fin Bartels ist kein Lautsprecher. Seine Rolle im Erfolgs-Ensemble hängt er trotz 16 Scorerpunkten (zehn Tore, sechs Vorlagen) nicht sehr hoch. „Wir spielen insgesamt eine sehr gute Saison, als gesamte Mannschaft. Das lässt einen dann auch mal besser aussehen“, sagt er. „Zeit, die Saison und meine Rolle zu resümieren, nehme ich mir nach der Saison. Aktuell haben wir noch das eine große Ziel.“

Erste normale Trainingswoche seit Ende Februar

Und das heißt: direkter Aufstieg. „Wir werden am Sonntag wieder Gas geben, wieder Spaß haben. Wir können eine Riesen-Geschichte schreiben“, sagt Bartels. Die erste normale Trainingswoche seit Ende Februar kommt da gelegen. „Das erste Mal seit langem haben wir eine Woche, in der wir an mehreren Tagen taktisch arbeiten können, die Dinge im Training dann nicht nur aufstellen, sondern auch anspielen können, um wirklich zu erfahren, wie das aussieht, wenn der Ball rollt und der Gegner sich bewegt“, erklärt er. Zudem hätten sich alle etwas erholt. Auch er selbst. „Mir geht es gut“, sagt er. Musik in den Ohren Kieler Fans.

Befürchtungen, die Zeit bis zum Showdown gegen Darmstadt rege zum ungesunden Nachdenken an, zerstreut Bartels. „Dass diese Woche Druck erzeugt, glaube ich nicht. Es ist eher gut, nochmal innezuhalten und durchzuatmen“, sagt er. „Wir waren zuletzt auch mental müde, das hat man in Karlsruhe gemerkt. Das trägt dazu bei, dass du in Situationen den entscheidenden Schritt zu spät bist. Daher ist diese Woche in allen Bereichen ein Vorteil.“

Spiele, Lese, Häusle baue

Auch die Hotel-Isolation drücke nicht aufs Gemüt. „Man bekommt die Zeit auf dem Zimmer schon rum“, meint Bartels. „Ich habe die Playstation und ein paar Bücher mit, außerdem einige Unterlagen. Ich kümmere mich um ein paar Sachen, die vorher liegengeblieben sind, für den Hausbau zum Beispiel.“

Schießt Bartels die Störche in die Bundesliga, könnte es sein, dass er sich eher mit Denkmalbau seiner selbst beschäftigen muss. Hat er sich seine Rückkehr so erträumt? „Ja – aber wirklich nur erträumt“, sagt er. „In Gedanken geht man immer die schönsten Dinge durch. Aber mit dieser großen Aufstiegschance und dem Sieg gegen Bayern – das konnte nicht mehr als ein Traum sein, das war wirklich nicht vorherzusehen.“

Die Rückkehr des Routiniers mit 170 Bundesliga-Einsätzen, für den es bei Werder Bremen keinen Platz mehr gab, ging auch mit Zweifeln einher. Nicht nur bei Fans und Beobachtern. „Es gab ja auch Stimmen – auch von Freunden und der Familie –, die verhalten waren. Zum Beispiel, was wäre, wenn ich nicht fit bin oder der Erwartungsdruck in der Heimat größer ist“, sagt Bartels.

Relegation gegen Werder Bremen "ein absoluter Alptraum"

Ein Sieg fehlt jetzt noch. „Und selbst wenn es da nicht klappen sollte, haben wir in zwei weiteren Spielen eine weitere Möglichkeit“, sagt Bartels. In der Relegation ginge es aber womöglich gegen den Ex-Klub. „Im Pokal hätte ich Werder sehr gerne gehabt, in der Relegation wäre das ein absoluter Albtraum“, sagt Bartels. „Die sollen mal schön 15. werden und wir direkt aufsteigen.“

Die Verbundenheit zum SVW ist nach wie vor groß, es gibt regelmäßige Kontakte. „Mir haben in der gesamten Saison immer wieder viele alte Weggefährten geschrieben. Nach dem Bayernspiel natürlich, aber gerade auch jetzt in der Schlussphase nach den letzten Erfolgen im Aufstiegskampf“, sagt Bartels. „Holstein wird auch in Bremen genau beobachtet.“

Auch an der Weser dürfte niemandem entgangen sein, dass in Kiel ein Holstein-Feuer lodert. „Wir spüren auf jeden Fall einen großen Rückhalt durch die Fans und in der gesamten Stadt“, sagt Bartels. „Auch wenn wir das durch die Situation nicht so hautnah miterleben können. Aber nach den letzten Spielen vor dem Stadion oder nach der Rückkehr aus Karlsruhe am Flughafen – man merkt schon, dass es in der Stadt kribbelt.“ Und das sei für ihn selbst etwas ganz Besonderes. „Weil das hier für mich mein Zuhause ist.“