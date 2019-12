Diekmeier und Co. wollen Holstein ärgern

Sandhausen

In sieben Partien gegen die Sandhäuser konnte Holstein nur einmal gewinnen (2:1 im Hinspiel der vergangenen Saison), ansonsten gab es vier Remis und zwei Niederlagen. Letztere kassierte die KSV in den vergangenen beiden Auswärtsspielen im Rhein-Neckar-Kreis. Schlechte Vorzeichen also – umso mehr, da der SVS ins Rollen gekommen und seit nunmehr sieben Partien ungeschlagen ist, dabei unter anderem gegen den VfB Stuttgart gewann und dem HSV ein Remis abtrotzte. „Das gesamte Jahr 2019 läuft sehr gut bei uns. Wir zeigen gute Spiele, haben einen Lauf. Und da wollen wir natürlich dranbleiben“, sagt Sandhausens Kapitän Dennis Diekmeier.

Abstieg beendete acht Jahre beim Hamburger SV

Der 30-Jährige ist neben den Stürmern Kevin Behrens und Aziz Bouhaddouz (sieben und sechs Tore) sowie Mittelfeldspieler und Instagram-Star Rúrik Gíslason das Sandhäuser Aushängeschild. 203 Bundesliga- und 50 Zweitligaspiele, U19 Europameister, Gewinner der Fritz-Walter-Medaille in Gold für den besten Jugendspieler 2008. Der SVS ist für den gebürtigen Niedersachsen so etwas wie ein Neubeginn, nach acht Jahren beim Hamburger SV, die mit dem Abstieg des ehemaligen Bundesliga-Dinos im Sommer 2018 endeten. Diekmeiers Vertrag lief aus, der Rechtsverteidiger war ein halbes Jahr lang ohne Klub, ehe er in Sandhausen anheuerte. „Das war eine schwierige Zeit“, sagt Diekmeier. „Ich habe irgendwann zu meinem Berater gesagt: Ich will einfach nur wieder Fußball spielen, will wieder das machen, wofür ich all die Jahre gelebt habe.“ Nach Gesprächen mit Trainer Uwe Koschinat und dem damaligen Geschäftsführer Otmar Schork fiel die Entscheidung pro SVS. „Ich hatte Bock darauf, wie der Trainer Fußball spielen will“, sagt Diekmeier. „Ich kann hier so sein, wie ich bin, die Linie rauf und runter ackern. Das macht einfach Spaß.“

Aus dem möglichen Sprungbrett wurde eine Heimat, im Mai verlängerte Diekmeier seinen Vertrag bis Juni 2022, vor drei Monaten zogen auch seine Frau und die vier Kinder aus Hamburg nach. „Wir fühlen uns hier sehr wohl. Natürlich ist es etwas anderes als Hamburg, aber wir finden es trotzdem sehr schön“, sagt der 30-Jährige. „Wir wohnen in der Nähe von Heidelberg, das ist eine sehr schöne Stadt. Und es gibt hier sehr viele kleine Dörfer, die alle ihren eigenen Charme haben. Das ist schon ganz cool hier.“

SVS hat ältesten Kader der Liga

Vom vereinslosen Profi zum Kapitän und Führungsspieler einer gestandenen Zweitligamannschaft: In Sandhausen schätzen sie Diekmeiers Erfahrung. Und nicht nur seine: Mit 27,9 Jahren im Schnitt stellt der SVS die älteste Mannschaft der Liga. „Die Erfahrung spürt man auf dem Platz. Vor allem wenn starke Gegner wie der HSV oder Stuttgart kommen, große Namen – dann spielt das eine wichtige Rolle“, sagt Diekmeier. „Ich versuche, mich und meine Erfahrung immer einzubringen, bin ja auch ein Typ, der viel über die Körpersprache kommt. Ich will das auch so vorleben.“

Erfahrung, Körpersprache, Einsatzfreude – die Sandhäuser Tugenden machen es jedem Gegner der Liga schwer. „Wir sind vom Trainer immer sehr gut eingestellt und setzen die Vorgaben konsequent um. Wir sind körperlich stark und kämpferisch immer bereit, alles zu geben“, charakterisiert Diekmeier die SVS-Truppe. „Wenn man ausgespielt wird, ist sofort der nächste da, so muss es sein. Wir kämpfen einfach um jeden Punkt.“ Das erwartet auch die KSV Holstein am Sonntag. „ Holstein ist schwer in die Saison reingekommen, hat sich aber unter dem neuen Trainer gefangen, sie spielen momentan sehr gut“, sagt Diekmeier, der in der U23 von Werder Bremen mit KSV-Innenverteidiger Dominik Schmidt zusammenspielte. „Sie probieren, über Ballbesitz gute Struktur nach vorn zu bringen, und das gelingt ihnen gut. Aber wir wollen unser eigenes Spiel auf den Platz bringen, genau so auftreten wie in den letzten Spielen.“

