Am Freitag startet die Zweite Fußball-Bundesliga in die neue Saison - gleich mit dem Duell der großen Aufstiegsaspiranten HSV und Fortuna Düsseldorf. Dahinter bringt sich Hannover 96 in Stellung. Wer kann überraschen, wer kämpft gegen den Abstieg? Auf die KSV Holstein kommt in Liga zwei einiges zu.