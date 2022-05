Saisonzeugnis: So haben die Spieler von Holstein Kiel abgeschnitten

Kiel

Nein, ihr Störche, niemand muss zittern. Die Versetzung mag zwischendurch mal gefährdet gewesen sein, trotzdem reichte es am Ende für die Qualifikation zum Schuljahr 2022/23 der Zweiten Fußball-Bundesliga. Das Zeugnis ist dementsprechend nicht berauschend, aber auch nicht zum Schämen.

34-mal haben wir, die subjektiven Pauker von KN-online, die Auftritte der KSV-Profis im Ligabetrieb mit Noten von 1 bis 6 bewertet, zweimal im DFB-Pokal. Hier ist sie nun, die (Schul-)Stunde der endgültigen Wahrheit, zusammengefasst nach „Sitzreihen“ von hinten nach vorne.

Die Torhüter

Thomas Dähne und Ioannis Gelios galten als eines der besten Torwartduos der Liga. Vergangenheitsform, da Gelios die KSV nun verlässt. Er startete als Nummer eins unter Ole Werner, verlor unter Marcel Rapp aber seinen Posten an Dähne.

In der Rückrunde kam der Deutsch-Grieche (Notenschnitt 3,62) noch viermal zum Einsatz, erhielt seinen Heim-Abschied beim 3:0 gegen Nürnberg. Aber der Chef im Ring ist und bleibt Dähne, der bisweilen die Fans ver- und die Stürmer entzauberte. Note 1 gegen den HSV, Note 1 gegen Werder. Mit einem Schnitt von 2,71 bester Kieler der Saison. Der tollkühne Tom.

Die Abwehr

Die Defensive gab sich so, wie das Holstein-Stadion wohl bald sein wird: Sie war eine Dauerbaustelle. Hauke Wahl: erst Formschwankungen (3,60), dann Pfeiffersches Drüsenfieber. Marco Komenda: lange mit Mittelfußbruch auf Eis, dann über Wochen bester Verteidiger (Notenschnitt 3,0 – zweitbester Feldspieler), nach hinten raus wieder angeschlagen. Stefan Thesker (3,77), auch wiederholt angeschlagen, büßte derweil über das Jahr gesehen an Souveränität ein. Simon Lorenz (3,52) sicherte sich in Abwesenheit von Wahl einen Stammplatz, befand sich zuletzt in Sandhausen aber leistungsmäßig schon im Urlaub.

Die große Überraschung der letzten Wochen: Routinier Johannes van den Bergh (3,47) als Halbverteidiger in der personell ausgedünnten Dreierkette. Und: „Torjäger“ Julian Korb. Vier Treffer als rechter Flügelverteidiger, hohe Spielintelligenz, starker Notenschnitt von 3,25 – ein Gewinner der Rückrunde. Noch etwas besser, noch etwas konstanter, und mit einem Riesenschritt nach vorne in seinem Spiel: Phil Neumann (3,23). Ist Hannover 96 nicht entgangen. Er wechselt. Schade.

Das Mittelfeld

Vom Prunkstück zur Problemzone. Ohne Jae-Sung Lee und Jonas Meffert im Orchestergraben fuhr das Mittelfeld zunächst mit Pauken und Trompeten gegen die Wand. Patrick Erras (4,0)? Alleine auf der Sechs überfordert. Sein bestes Spiel machte er in der Abwehr gegen Paderborn, als sich die KSV drei der vier Gegentore beim 3:4 erst nach Erras’ Verletzung fing. Steven Skrzybski (3,95)? Auf der Acht ungeeignet, vorne viel besser aufgehoben.

Dafür erwies sich die Nachverpflichtung von Lewis Holtby als sportliches Business-Class-Upgrade. Der Ex-Hamburger schwang sich zum Leader auf, ist aktuell im defensiven Mittelfeld unverzichtbar. Einser-Gala gegen Nürnberg, bester Feldspieler (2,95) – Holstein hat wieder einen Dirigenten. Dauerbrenner an seiner Seite: Ersatzkapitän Alexander Mühling (35 Spiele, Schnitt 3,57). Lichtblicke: Finn Porath und Philipp Sander (beide 3,60). Porath ist nach Syndesmoseriss wieder da, Sander nach Herzmuskelentzündung zurück auf dem Trainingsplatz. Hoffnungsträger für 2022/23, genauso wie Youngster Jonas Sterner (3,63), der stetig dazulernt.

Der Angriff

Ein Stürmer und zwei Flügel, ein Stürmer und ein Halbstürmer, zwei Stürmer – auch im Angriff gab es qua Erlass vom Grundordnungsamt immer wieder Veränderungen. Fabian Reese etwa changierte zwischen Linksaußen und kostic’eskem Flügelverteidiger – und überzeugte wie nie. Aufregende Tempodribblings, deutlich verbesserte Flankenqualität, ordentliche Defensivarbeit, Notenschnitt 3,09 bei satten 33 bewerteten Einsätzen – einer der Spieler der Saison.

Auch Klub-Ikone Fin Bartels (3,34) performte zuverlässig, auch wenn er an sein Sahne-Vorjahr nicht herankam, im Saisonfinale dann von einem Schlüsselbeinbruch ausgebremst wurde. Und in der Sturmspitze? Da bekam der zunächst gesetzte Benedikt Pichler (sieben Tore, Note 3,32) im Winter „Otschi“ Wriedt an die Seite gestellt. Zunächst ohne Bindung, arbeitete sich der Ghanaer rein, wurde gegen den HSV und in Bremen zum Matchwinner. Drei Tore, eine Vorlage, Notenschnitt 3,42 – eine gute Basis, um im nächsten Jahr durchzustarten. Dann ist Fiete Arp (wohl) nicht mehr dabei. Seine Leihe ist vorüber, es geht zurück zum FC Bayern. Mit der eher durchwachsenen KN-Empfehlung eines Notenschnitts von 3,78.

Die Kurzarbeiter

Ahmet Arslan kommt nach seinem Kreuzbandriss langsam wieder in Fahrt, mit drei bewerteten Einsätzen reichte es aber nicht fürs Ranking. Aleksandar Ignjovski kam spät in der Saison wie Phönix aus der Asche, zeigte drei kampfstarke Auftritte – und zog sich dann eine Bänderverletzung zu. Abwehrtalent Nico Carrera kam zweimal zum Einsatz, ist ein Versprechen für die Zukunft, ebenso wie Lucas Wolf, nun mit Profivertrag in der Tasche.

Und dann war da noch „Berti“ Fridjónsson. Der isländische Stürmer sammelte drei bewertete Einsätze, ging dann auf Leihbasis zu Lillestrøm SK. Zum Wiedersehen kommt es nach Beendigung der norwegischen Saison Ende 2022. Dann, wenn den Störchen schon wieder das Halbjahreszeugnis winkt.