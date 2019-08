Kiel

Holstein Kiel ist auf dem Spielermarkt offenbar ein Transfer-Coup gelungen: Die Störche verpflichten nach SPORTBUZZER-Informationen Salih Özcan vom 1. FC Köln. Der 21 Jahre alte deutsche Juniorennationalspieler kommt für ein Jahr bis zum Sommer 2020 auf Leihbasis, nach Informationen von KN-online soll es danach eine Kaufoption geben.

Salih Özcan soll die Zentrale der Kieler verstärken, kann im Mittelfeld alle Positionen spielen. In Köln tat er das in stolzen 36 Erst- und 15 Zweitliga-Pflichtspielen. In der Rückrunde der Vorsaison sowie in der Vorbereitung des Bundesliga-Aufsteigers unter Neu-Coach Achim Beierlorzer war Salih Özcan allerdings ein wenig aufs Abstellgleis geraten, galt seit Wochen als Kandidat für einen Verkauf.

Absteiger und Holstein-Kiel-Ligakonkurrent Hannover 96 soll interessiert gewesen sein - nun aber ist es offenbar die KSV geworden. Salih Özcan, der nach Angaben von transfermarkt.de einen Markwert von zwei Millionen Euro hat, könnte dann schon am Montagabend beim FC St. Pauli (20.30 Uhr) sein Debüt für die Störche feiern.

