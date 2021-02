Kiel

Timon Weiner

Vier sind einer zu viel. Nach der Verpflichtung von Thomas Dähne wurde es bei der KSV im Sommer 2020 zu voll zwischen den Pfosten. Im Juli wurde deshalb Torhüter Timon Weiner für volle zwei Spielzeiten zum 1. FC Magdeburg in die Dritte Liga verliehen, sein Vertrag zuvor bis 2023 verlängert. Der 22-Jährige gilt zwar als großes Talent. Trotzdem musste er beim FCM erst einmal eine Niederlage einstecken: Weiner verlor den Zweikampf mit Stammkeeper Morten Behrens, zog sich dann kurz nach Saisonstart auch noch einen Bänderriss im Knöchel zu. Bis heute kam Weiner kein einziges Mal zum Einsatz bei den abstiegsbedrohten Sachsen-Anhaltinern. Es kann nur besser werden.

Philipp Sander

Veranlagt, aber verletzungsanfällig. Diesen Stempel hatte Philipp Sander als Holstein-Profi irgendwie drauf. Trotztdem glaubte und glaubt man bei der KSV an den 22-Jährigen, verlängerte vor der Saison seinen Vertrag bis 2022 und gab Sander bis Juni 2021 an den SC Verl ab. Ein halbes Jahr später ist klar: Es war für alle Seiten eine goldrichtige Entscheidung. Der Aufsteiger, Holstein-Bezwinger in der zweiten Pokalrunde 2019/20, marschiert mit Sander durch die Dritte Liga, ist seit Wochen ungeschlagen, schnuppert an den Aufstiegsplätzen. Und Sander? Ist ein wichtiger Teil davon. Von 21 möglichen Spielen machte er 20, kam dabei 19-mal von Beginn an zum Einsatz (ein Tor, zwei Vorlagen). Der zentrale Mittelfeldspieler stellt gerade erfolgreich die Weichen für seine weitere Profikarriere.

Daniel Hanslik

Am "Deadline Day", einen Tag vor seinem 24. Geburtstag, wurde Hanslik bis zum Saisonende an den 1. FC Kaiserslautern verliehen. Bei den Roten Teufeln kommt er wie zuvor als Leihspieler in Rostock zwar regelmäßig auf seine Einsatzminuten. Dafür droht der große Traditionsverein aber gerade im totalen Chaos zu versinken. Der FCK steht am Abgrund der Dritten Liga. Die Führungsetage demontiert sich in aller Öffentichkeit, Trainer Jeff Saibene ist nach nicht einmal vier Monaten seit vergangenem Sonnabend schon wieder Geschichte. Ob der neue Coach Marco Antwerpen auf den unter Saibene zumeist als Außenstürmer aufgebotenen Hanslik setzt, muss sich erst zeigen.

Lion Lauberbach

Der vierte Kieler in Liga drei: Lion Lauberbach wurde nach einem eher enttäuschenden Halbjahr mit gerade einmal 50 Einsatzminuten in Liga und Pokal kurz vor dem Jahreswechsel zu Hansa Rostock verliehen. Ein Jahr zuvor hatte es noch Interesse des FC Bayern am 22-Jährigen (Vertrag bis 2022) gegeben. "Bayern ist natürlich die Top-Adresse in Deutschland. Aber man muss sehen, ob da die Perspektive irgendwann für die erste Mannschaft dagewesen wäre", sagte Lauberbach Anfang Januar der "Bild" und befand für sich zum Thema Perspektive beim Rekordmeister: "Eher nicht so." Nun also Rostock. Und es läuft ganz gut an: Zwar wird der 1,94 Meter große Stürmer von Trainer Jens Härtel auf dem ungeliebten Flügel eingesetzt, kam aber immerhin in allen drei Spielen seit der Leihe zum Zug, zweimal von Beginn an. Alle drei Partien: gewonnen. Hansa mischt ganz oben mit, ist heiß auf den Aufstieg. Lauberbach ist als Teil dieser Mission eingeplant.

Makana Baku

Während sein Zwillingsbruder Ridle in der Hinrunde beim VfL Wolfsburg zum deutschen A-Nationalspieler aufstieg, lief es für „Rudi“ (Vertrag bis 2022) überhaupt nicht. Keine einzige Kadernominierung für den 22-Jährigen. Der Ausweg: Leihe bis Saisonende in die erste polnische Liga zu Warta Posen, finalisiert am Tag nach dem Bayern-Pokalcoup der KSV. Der noch bis 2022 gebundene Flügelstürmer kam bislang einmal zum Einsatz, im Test gegen Pogon Stettin.

David Atanga

Der dritte und letzte Abgang des Winters: Außenstürmer David Atanga. Der Ghanaer sah wie Baku in der Hinrunde kein Land bei Holstein, wurde bis zum Saisonende nach Österreich zu Admira Wacker Mödling ausgeliehen. Gegen die SV Ried spielte der 24-Jährige am vergangenen Wochenende prompt 90 Minuten. So kann es weitergehen – zumindest für ihn und die KSV. Nicht für die Admira: Mödling ist nach dem 0:0 weiter Letzter.