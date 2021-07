Schalke 04: In der Stadt der tausend Feuer brennt wieder Leidenschaft

Gelsenkirchen/Kiel

Gelsenkirchen, Stadt der tausend Feuer. Dort, wo die Leidenschaft brennt. Dort, wo harte Arbeit, wo ehrliche Maloche zu den edelsten Tugenden gehört. Insofern waren die Fans des FC Schalke 04 durchaus einverstanden mit dem Auftritt ihrer Mannschaft am vergangenen Freitag beim Auftakt der Zweiten Fußball-Bundesliga. Der Funke sprang über auf die 19 770 Zuschauer in der Veltins-Arena. Nur: Der Hamburger SV war spielerisch besser. 1:3. Der Absteiger wird schuften müssen. 34 Spieltage lang. Die zweite Saison-Schicht führt die Königsblauen am Sonntag zu Holstein Kiel (13.30 Uhr, im Liveticker auf KN-online).

Ein unfertiger Auftritt einer unfertigen Mannschaft

Schalke lebt, das hat die erste Zweitliga-Partie der Knappen seit mehr als 30 Jahren in ihren besten Phasen gezeigt. „Dieses Spiel hätten wir nicht verlieren müssen“, sagte Marius Bülter, einer von zwölf Neuen im Kader, hinterher. Die Mannschaft startete mit viel Herz, ging durch Simon Terodde früh in Führung, nervte den HSV gegen den Ball aus einem kompakten 5-3-2, erspielte sich aussichtsreiche Konter. Ließ sich über weite Strecken aber auch tief hinten reindrängen. Am Ende war es ein unfertiger Auftritt. Einer unfertigen Mannschaft.

Lesen Sie auch Holstein Kiels Duo Phil Neumann und Fabian Reese trägt Schalke 04 noch immer im Herzen

Schalke, das ist ein Langzeitprojekt. Gemessen daran ist Holstein nach seinem Sommer-Umbruch geradezu ausentwickelt. Das Dutzend Neuzugänge, darunter der gegen den HSV schon sehr umtriebige Ex-Storch Dominick Drexler, muss integriert werden. Parallel müssen weitere Transfers an Land gezogen werden. „Es ist klar, dass wir noch was machen müssen“, sagt Trainer Dimitrios Grammozis. Die neueste, im Wortsinne zentralste Baustelle: Für den am Außenband im linken Knie verletzten Kapitän Danny Latza, der monatelang fehlen wird, muss Ersatz her.

Die teuren Schalker Stars dürfen maximal gegen Velbert ran

Dazu müssen die jungen Wilden um Florian Flick, um Bleron Krasniqi und Blendi Idrizi weiter herangeführt werden. Denn bei allen Umbaumaßnahmen: Die Kassen auf Schalke sind weitgehend leer. Sportdirektor Rouven Schröder und Sportvorstand Peter Knäbel müssen der jahrelangen Misswirtschaft mit Kreativität begegnen. Und mit ganz pragmatischen Maßnahmen: Stars wie Amine Harit, Omar Mascarell, Matija Nastasic und der kurz vor dem Verkauf stehende Ozan Kabak gehören zwar noch immer zum Kader. Sie spielen aber schon allein aus finanziellen Gründen keine Rolle: Ihre Punktprämie, die auch für die Zweite Liga gilt, ist viel zu hoch.

Der wöchentliche Newsletter der Sportredaktion Was ist in dieser Woche bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Erhalten Sie aktuelle Infos jeden Freitag in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir haben da eine ganz klare Linie. Jeder weiß, woran er ist“, sagt Chefcoach Grammozis dazu. Zu dieser Linie gehört: In Testspielen dürfen die Gelsenkirchener „Millonarios“ ran. So kam es dann auch am Dienstagabend, dass sich der Oberligist SSVg Velbert beim 0:7 im Geheimtest gegen Schalke zwei Tore von Harit einschenken lassen musste. Ein Schicksal, das Holstein Kiel am Sonntag definitiv nicht droht. Der klaren Schalker Linie sei Dank.

Dafür droht natürlich der ewige Terodde, der in bislang vier Spielen gegen die Störche dreimal getroffen hat. Dafür drohen die immer möglichen magischen Drexler-Momente. Dafür droht eine Mannschaft, die sich zwar noch sucht. Die aber, nach den ersten Eindrücken, Schalke so würdig vertreten kann wie keine vor ihr in den Jahren des Niedergangs. Zurück auf Null. Zurück auf Leidenschaft. Zurück zur Maloche, zur Arbeit.

Im Geiste Charly Neumanns

Schalke ist nach dem Total-Crash, dem Abstieg, ein Stück weit auf sich selbst zurückgeworfen worden. Vielleicht ist das sogar das Heilsamste, was dem Verein in dieser Situation passieren konnte. Es geht wieder etwas um von jenem Geist, den der 2008 gestorbene Mannschaftsbetreuer Charly Neumann einst wie kein Zweiter im Klub verkörpert hatte. An diesem Donnerstag wäre Neumann 90 Jahre alt geworden. Er hätte seine Freude an der neuen Leidenschaft gehabt. Dass die aber noch lange keine Punkte garantiert, weiß Schalke spätestens seit vergangenem Freitag.