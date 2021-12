Scheinriese Holstein Kiel tritt trotz guter Statistik-Werte auf der Stelle

Kiel

„Groundhog Day“ bei Fußball-Zweitligist Holstein Kiel: Zweiwöchentlich grüßt das Murmeltier. Auf 2:1-Siege gegen Dynamo Dresden und Werder Bremen folgten jeweils 1:2-Pleiten in Heidenheim (1:2) und Nürnberg (1:2), und die Niederlagen warten mit erstaunlich vielen Gemeinsamkeiten auf: Start verschlafen und Glück gehabt, dass der Gegner nicht höher als 1:0 führt, in Durchgang zwei Spielkontrolle ohne Durchschlagskraft. Dabei sprachen auch in Nürnberg viele statistische Werte für die Störche. Die wichtigste Statistik aber, das Ergebnis, macht das zunichte.

Holstein Kiel: Scheinüberlegenheit ohne zählbaren Ertrag

Schauplatz Max-Morlock-Stadion in Nürnberg: 62 Prozent Ballbesitz gegen den 1. FCN, mehr als doppelt so viele gespielte Pässe wie die „Clubberer“ (585 zu 256) und eine bessere Passquote (87 zu 76 Prozent), fast 58 Prozent gewonnene Zweikämpfe, gleich viele Torschüsse (15), die annähernd gleiche Laufleistung (118,63 zu 118,68 Kilometer) – und am Ende trotzdem keine Punkte. Es ist das, was Trainer-Legende Hans Meyer allzu gern als „Scheinüberlegenheit“ bezeichnete.

Holstein ist so etwas wie der Scheinriese „Herr Tur Tur“ aus Michael Endes „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“. Aus der Ferne ein Zweitliga-Schwergewicht, von gegnerischen Spielern und Trainern ob großer spielerischer Qualität respektiert und stets als schwerer Brocken kategorisiert, bei näherer Betrachtung aber ein gar nicht alles überragender und eher friedlicher Geselle, beinahe hilfsbereit.

Zu hohe Fehlerquote, schon wieder ein früher Rückstand

„Wir hatten eine zu hohe Fehlpassquote und haben uns zu viele leichte Ballverluste geleistet“, sagte Innenverteidiger Stefan Thesker nach dem Abpfiff in Nürnberg. „Hinten heraus haben wir es ordentlich gemacht, hatten Spielkontrolle“, meinte Cheftrainer Marcel Rapp. „Wenn man schon nach vier Minuten einem Rückstand hinterherlaufen muss, ist es sehr ärgerlich“, sagte Torschütze Julian Korb nach dem elften 0:1-Rückstand in 16 Spielen der laufenden Saison. „Wir haben versucht, trotzdem alles reinzuwerfen und nicht aufzustecken. Wir wissen, was wir falsch gemacht haben und müssen uns auf nächste Woche konzentrieren.“

Sätze, wie sie schon nach der Partie in Heidenheim fielen, und auch dort nicht zum ersten Mal in dieser Saison. Sätze, die langsam ein wenig nach Durchhalteparolen klingen. „Wir haben uns das Leben selbst schwer gemacht. Und alles in allem haben wir uns mal wieder selbst geschlagen“, sagte Mittelfeldspieler Lewis Holtby.

Lewis Holtby (re., gegen Nürnbergs Tim Handwerker) war einer der wenigen Lichtblicke der Störche im Max-Morlock-Stadion. Quelle: Patrick Nawe

Der 31-Jährige war im defensiven Kieler Mittelfeld einer der wenigen Lichtblicke im Spiel am Sonnabend. Viele andere Störche finden nicht konstant zu ihrer Form. Starke Leistungen bestätigen, Schwung aus Spielen wie gegen Werder vor gut einer Woche mitnehmen – das gelingt der KSV sowohl individuell als auch mannschaftlich nicht. Oder zumindest nicht ausreichend. „Wir haben nicht an die Leistung gegen Bremen anknüpfen können, waren nicht entschlossen genug“, musste auch Sportchef Uwe Stöver konstatieren. „Wir waren zu fehlerhaft, sowohl was unser Passspiel angeht als auch im Deckungsverbund. Der richtige Druck aber kam erst nach dem 0:2. Für drei Punkte war das zu wenig.“ Bleibt die Frage nach dem Warum...

Fest steht: Für einen gesicherten Mittelfeldplatz ist Holstein aktuell einfach nicht gut genug. Denn die Störche sind konstant inkonstant, statt einem echten Aufwärtstrend gibt es Kieler Auf und Ab. Seit sieben Punktspielen führt Rapp die KSV nun, unter dem Strich stehen zwei Siege, zwei Niederlagen und drei Unentschieden – macht 1,29 Punkte pro Spiel. Der Abstand auf einen Abstiegsplatz beträgt nach wie vor nur vier Zähler, auch im Verhältnis Angriff zu Abwehr hat sich nichts geändert: Das Torverhältnis bei Rapps Amtsübernahme: minus zehn, das Torverhältnis heute: minus zehn. Die angedeutete Positiventwicklung unter der Ägide des 42-Jährigen, sie lässt sich in den entscheidenden Zahlen nicht belegen. Holstein Kiel bleibt aktuell nur ein Scheinriese der Zweiten Liga.