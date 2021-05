Die Störche machen schlapp: Fußball-Zweitligist Holstein Kiel muss dem Pensum im Aufstiegskampf allmählich Tribut zollen, beim 1:0 gegen Hannover 96 ging den Profis irgendwann die Puste aus. Jetzt kommt es auf jeden Handgriff an, auf die richtige Belastungssteuerung. Und auf das richtige Essen.

Von Marco Nehmer