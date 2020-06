Kiel

Nein, Blumen wird es keine geben. Nicht für Dominik Schmidt, nicht für Young-Jae Seo und auch nicht für die Leihspieler, deren Verträge in der kommenden Woche auslaufen. Sie wurden schon am Donnerstag auf dem Trainingsgelände von Holstein Kiel verabschiedet. Mit einem Saisonabschlussgrillen. Und die Kohle glüht noch nach. Mindestens bis Sonntagnachmittag, wenn der 1. FC Nürnberg (15.30 Uhr, im KN-Liveticker) kommt, um die Spielzeit 2019/20 zu beschließen. Holstein ist heiß.

„Wir wollen noch einmal diese Gier entwickeln“, sagt Ole Werner auf der Pressekonferenz am Freitag. Keine 24 Stunden zuvor war seine vorzeitige Rückkehr zur Mannschaft verkündet worden. Werner fehlte zehn Tage, hatte und hat einen Trauerfall in der Familie zu verarbeiten. Vielleicht hilft der Job dabei. „Ich bin froh, wieder bei der Mannschaft zu sein“, sagt er.

Anzeige

Nach fast einem Jahr mit 33 Saisonspielen, zwei Pokalpartien, einer wochenlangen Corona-Unterbrechung, einer Trainerentlassung, einem geschassten Sportdirektor und vielen sportlichen Aufs und Abs wollen sie gemeinsam nun noch einmal einer turbulenten Spielzeit ein „positives Erlebnis hinzufügen“, wie Werner sagt. Anders als noch am vergangenen Sonntag in Osnabrück, als die Elf ohne ihren Trainer mit 1:4 unterging.

Weitere KN+ Artikel

Lee , Mühling , Todorovic und Serra fallen definitiv aus

Einer der Gründe für die Pleite: die lange Verletztenliste. „Selbst die Top Vier der Liga können nicht sechs, sieben Stammspieler ersetzen“, gibt Werner zu bedenken. Ein Verein wie Holstein könne das erst recht nicht. Und die Situation hat sich vor dem Saisonfinale kaum entspannt. Werner hat extra einen Zettel dabei, um ja keinen zu vergessen, der fehlen wird: Jae-Sung Lee, Alexander Mühling, Darko Todorovic, Janni Serra. Dazu wackeln Fabian Reese und David Atanga.

Trotzdem bleiben noch genügend Spieler, die den Gästen gefährlich werden können. Und nichts anderes haben die Störche vor. Abschenken? Nein, angreifen. Das sind sie der Liga auch schuldig, schließlich ist das Spiel an der Förde für den 1. FC Nürnberg ein echtes Endspiel im Fernduell mit dem Tabellen-16. Karlsruher SC, der die Franken noch abfangen will. Kontakt vom KSC habe es übrigens keinen gegeben, wie Werner herausstreicht. „Wir haben selbst die Motivation.“

Lesen Sie auch:KSV-Präsident und DFL-Vize Schneekloth kritisiert "Verteilerdebatte"

Auch wenn er weiß, dass es schwer wird gegen den FCN, der „eigentlich ganz woanders stehen könnte“, so Werner. „Diese Qualität kann sich immer Bahn brechen.“ Eine Bestandsaufnahme, die wohl auch für Holstein so gilt. Noch einmal wollen sie zeigen, was sie können, dass sie es können.

Und vermutlich kommt dann auch Dominik Schmidt noch auf seine letzten Minuten im Trikot von Holstein Kiel. Spielern wie ihm sei es zu verdanken, sagt Werner, dass man an so einem Tag wie diesem überhaupt über Zweitliga-Fußball in Kiel sprechen könne. „Er ist ein Spieler, der hier Spuren hinterlassen hat.“ Blumen bekommt er keine. Dafür noch ein letztes Mal tiefe Anerkennung. Vom Trainer, der endlich wieder Trainer sein kann.

Mehr zu Holstein Kiel lesen Sie hier.