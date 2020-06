Alexander Mühling fällt zwei Spiele aus

Kiel

Die Blessur, eine "tiefe Schnittverletzung am rechten Knie", wie der Verein mitteilte, hatte sich Mühling am Sonnabend in der achten Spielminute gegen Wehen Wiesbaden nach einem Rempler von Paterson Chato zugezogen. Der Mittelfeldspieler war ausgerutscht und mit dem Bein in die Werbebande geknallt.

Der 27-Jährige musste ausgewechselt werden - und wird auch in den kommenden Partien zum Zuschauen verdammt sein. Er verpasst nicht nur das Heimspiel am Donnerstag gegen Schlusslicht Dynamo Dresden (18.30 Uhr), sondern auch das letzte Auswärtsspiel der Saison am Sonntag beim VfL Osnabrück (15.30 Uhr).

Anzeige

Weitere KN+ Artikel

Mehr zu Holstein Kiel lesen Sie hier.