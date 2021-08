Kiel

Die Oberpfälzer Max Besuschkow (20.) und Benedikt Gimber (40., 58.) sorgten mit ihren Treffern für die dritte 0:3-Klatsche der Kieler im dritten Saisonspiel und katapultierten den Jahn an die Tabellenspitze. Jeweils 15 starke Minuten zu Beginn beider Halbzeiten reichten zum Zweitliga-Nachweis des letztjährigen Tabellendritten von der Förde nicht aus.

Holstein Kiel – Jahn Regensburg 0:3 (0:2) Holstein Kiel: Gelios – Neumann (46. Korb), Wahl, Thesker, van den Bergh – Erras – Sander (73. Porath), Skrzybski (46. Mühling) – Bartels, Reese (62. Mees) – Arp (46. Fridjónsson). Jahn Regensburg: Meyer – Faber, Breitkreuz (89. Nachreiner), Kennedy, Wekesser – Gimber, Besuschkow (66. Boukhalfa) – Beste (89. Makridis), Singh – Albers, Otto (89. Zwarts). Schiedsrichter: Florian Lechner (Hornstorf) – Tore: 0:1 Besuschkow (20.), 0:2 Gimber (40.), 0:3 Gimber (58.) – Gelbe Karten: Fridjónsson / Wekesser, Singh, Breitkreuz – Zuschauer: 3700. Torschüsse: 12 / 11 Ballbesitz: 62 / 38 Prozent Pässe: 488 / 302 Passquote: 82 / 75 Prozent Zweikämpfe: 44 / 56 Prozent Laufleistung: 110,78 / 115,85 km Fouls: 15 / 17 Ecken: 4 / 2

„Aktuell sind wir in einer Verfassung, in der es schwer wird, zu punkten“, so der niedergeschlagen wie nie zuvor wirkende KSV-Cheftrainer Ole Werner: „Die Gründe liegen im technisch-taktischen Bereich. Wir müssen uns aber auch hinterfragen, warum wir es nicht schaffen, nach Rückschlägen zurückzukommen. Da werden wir mit der Mannschaft ins Gespräch gehen müssen.“

Zumindest mit der Analyse landete der 33-Jährige mit diesen Worten einen Volltreffer. Seine Schützlinge brachten jeweils zu Beginn beider Halbzeiten 15 starke Minuten auf den Rasen. Dies allerdings ohne zählbaren Ertrag. Auch weil bei Fabian Reeses Latten-Kopfball (9.) und Philipp Sanders Großchance (47.) das erhoffte Spiel-Glück fehlte.

Holstein macht Fehler, Regensburg vollstreckt

Anders die abgezockten Gäste. Die benötigten nicht einmal eine Glanzleistung, um in Kiel souverän ihren bereits dritten Saison-Dreier einzutüten. Zumeist stabil in der Deckung, mussten sie nur auf die Kieler Mängel warten. Beim 0:1 begann die Fehlerkette der Nordlichter bei Steven Skrzybski, der sich im Zweikampf an der Mittellinie wie ein Amateur austanzen ließ. Bei der folgenden Kombination über die Stationen Jan-Niklas Beste und Sarpreet Singh standen KSV-Kapitän Hauke Wahl und Co. nur Spalier, hatten zum Leidwesen der nur 3700 Schauer ihren Deckungsverbund auch noch weit geöffnet. Ausgerechnet der Ex-Kieler Besuschkow (20.) bestrafte dieses Fehlverhalten mit einem Schuss von innerhalb des Strafraums gnadenlos.

Das 0:2 entsprang – wie zuvor schon zweimal beim 0:3 gegen Schalke – einem ruhenden Ball. Ecke Singh, Kopfball-Bogenlampe Gimber (40.) aus gut zwölf Metern – die Vorentscheidung. Erneut mangelte es den Störchen an ligatauglicher Zuordnung im eigenen Strafraum.

Gegenwehr der Störche erlischt

Vor dem 0:3 hatte Reese vorbildlich nach hinten gearbeitet, den Ball erobert, um ihn dann zwischen Strafraum und Seitenauslinie in einer Mischung aus Selbstüberschätzung und Fahrlässigkeit Konrad Faber in die Beine zu spielen. Dessen Querpass vollendete Gimber (58.) aus zwölf Metern. Dass dieser Schuss auch noch von Julian Korb abgefälscht worden war, passte zu diesem aus Kieler Sicht völlig missratenen Nachmittag.

In der Folge ließ das Aufbäumen der Störche mehr und mehr nach. Phasenweise mündete die kollektive Verzweiflung, die verständliche Verunsicherung in Auflösungserscheinungen. Noch immer kein Punkt, noch immer kein eigenes Tor, aber schon neun Einschläge – der dritte Spieltag muss nicht der Tiefpunkt für die im Sturzflug befindlichen Störche sein.

Holstein Kiel in Noten Gelios: Und das nächste Dreierpack, das der beste Keeper der vergangenen Saison ohne Schuld kassierte. Eine gute Parade gegen Beste (40.), mit dem Fuß nicht immer zielsicher. Note 3 Neumann: Der Kopf spielt dem einst dynamischen Rechtsverteidiger zunehmend einen Streich. Taktisch im Defensivverhalten ebenso mit Defiziten wie beim Spielaufbau. Note 5 Wahl: Die Verzweiflung über die allgemeinen Unzulänglichkeiten stand dem Kapitän ins Gesicht geschrieben. Ließ sich von der Verunsicherung anstecken. Note 4 Thesker: Nicht der erhoffte Stabilisator in der Innenverteidigung. Bügelte immerhin eine wilden Fehlpass von Erras (54.) in höchster Not aus. Note 4 van den Bergh: Ohne gravierenden Schnitzer, aber auch nicht im Ansatz mit der Souveränität wie in der Endphase der vergangenen Serie agierend. Note 4 Erras: Hatte sich vor der Partie viel vorgenommen, blieb aber nahezu alles schuldig. Zu langsam in Kopf und Beinen. In dieser Form keine Lösung auf der so wichtigen Sechser-Position. Note 5 Sander: Stand erstmals seit dem 21. Juni 2020 wieder in der Startelf. Fleißig im Mittelfeld, aber ohne Fortune in letzter Konsequenz. Vergab die Chance zum 1:2 (47.). Note 4 Skrzybski: Ein Fremdkörper im Kieler Gefüge. Offensiv in der Rolle des verkappten Spielgestalters kein Kreativ-Faktor. Gegen den Ball derzeit nicht zweitligatauglich. Note 6 Bartels: Der älteste war zugleich der beste Kieler Feldspieler. Auch beim 34-jährigen Flügelspieler klappte beileibe nicht alles. Er leistete aber den erkennbar meisten Widerstand. Scheiterte zweimal an Gästetorwart Meyer (26., 80.). Note 3 Arp: Ließ beim Warmschießen mehrfach das Netz zappeln. Nach dem Anpfiff dann im Angriffszentrum auch wegen ausbleibender Lieferdienste seiner Kollegen kaum noch zu sehen. Schwache Eck- und Freistöße. Als Solo-Sturmspitze verschenkt. Note 5 Reese: Ließ seine Qualitäten und sein Selbstbewusstsein mehrfach aufblitzen. Dann kam sein zum 0:3 führender Blackout (58.). Sein Brutal-Schnitzer zog den Störchen endgültig den Stecker. Note 5 Mühling: Löste in der 46. Minute Skrzybski ab und nährte mit gehörigem Antrieb die Hoffnung auf Besserung. Spätestens nach 70 Minuten ergab auch er sich dem vermeintlich unausweichlichen Schicksal. Note 4 Korb: Sorgte nach der Pause als Neumann-Nachfolger anfangs für frischen Wind. Fälschte dann aber den Gimber-Schuss zum 0:3 ab (58.) und vergab zwei Minuten später den 100-Prozenter zum 1:3. Hat dennoch eine neue Chance verdient. Note 4 Fridjónsson: Der 1,95-m-Hüne kam nach dem Seitenwechsel für Arp. Zu sehen war der Isländer aber in keiner Szene. Note 5 Mees: Als Reese-Vertreter ab der 62. Minute emsig wie immer. Leider auch mit den bekannten Mängeln in der finalen Durchschlagskraft. Note 4 Porath: 18 Minuten ohne Wertung.

Es droht nach den Abgängen von Jonas Meffert, Jae-Sung Lee und Janni Serra ein Katastrophen-Spieljahr. Der Tabellenletzte Holstein Kiel funkt S.O.S! Neue Kräfte braucht der Klub. Die Zeit drängt für Sportchef Uwe Stöver und dessen Scoutig-Abteilung.